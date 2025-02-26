Alman polisi Türk silahlarını inceledi

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Fuarda yer alan MKE Yurt Dışı Pazarlama ve Satış Müdürü Ersin Kandur, şu bilgileri verdi: “2007 yılından beri İWA fuarına katılım sağlıyoruz. Pandemi döneminde 3 yıl ara verdikten sonra bu sene NFORCE TAC’a katıldık. Askeri ürünler ve geçmişten beri sivil av tüfeği satarak pazarda yer alıyoruz. Bununla birlikte sadece Avrupa’da değil, dünyanın birçok yerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Türkiye’de ihracat ödülü aldık. 2024 yılında toplam 600 milyon Dolar’ın üzerinde ihracatımız gerçekleşti. Şu anda dışarıdan aldığımız ürünlerin çoğunda yerli çözümler geliştirerek kendi kendimize yeterli oluyoruz. Son 2 yılda bir önceki yıla göre 400 milyon Dolar’dan fazla, geçen yıl ise 600 milyon Dolar’dan fazla ihracat yaptık. Bizimle gibi ihracatını artıran birçok Türk firması var. Pazar payımızı artırarak devam ediyoruz. Birçok ARGE çalışması var, bu ARGE çalışmalarıyla farklı alanlarda da faaliyet göstermeye başlıyoruz.”

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BAŞKONSOLOS CEBECİ TÜRK FİMALARINI ZİYARET ETTİ

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de fuarda yer alan tüm Türk firmalarını tek tek gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Cebeci,

“Türk firmalarının yoğun katılımı memnuniyet verici. İkincisi fuar çok geniş bir alanda yapılmış. İyi bir katılım var. 27 Şubat (yarın) tarihinde başlayacak IWA 25 Avcılık atıcılık fuarında da toplam 70’in üzerinde bir katılım sağlanacak. Bu çok gurur verici. Toplumumuz adına Nürnberg Başkonsolosu olarak çok gururluyum. Yeni anlaşmalar yapılacak, hayırlısı olsun” diye konuştu.