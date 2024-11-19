‘Alman polisi peynir değil, banka cüzdanının peşinde’

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ALMAN maliyesi Türkiye’deki faiz ve kira gelirlerinin peşine düştüğü için Almanya’ya girişlerde gümrük polisleri Türklerin ve Türkiye kökenlilerin banka cüzdanlarını aramaya başladı. Vergi uzmanı Doğan Uzunay, “Alman gümrük polisi sınırda Türklerin valizinde peynir, çökelek değil artık banka cüzdanı aramaya başladı” derken, Almanya’da yaşayan, ancak Türkiye’de faiz, kira geliri ve emekli maaşı alanları otomatik bilgi paylaşımı konusunda uyardı. Türkiye’nin 2019 yılından itibaren Alman maliyesine otomatik bilgi aktarımı yaptığına işaret eden Uzunay, Türkiye ve Almanya’da bekarlarda 1000 Euro, evlilerde 2 bin Euro’dan fazla faiz geliri olanların, Türkiye’de kira geliri ve emeklilik maaşı olanların kendilerini Alman maliyesine ihbar etmesi halinde, 5 yıl için vergi beyannamesinde bulunabileceklerini aksi takdirde Alman maliyesinin istemesi durumunda son 10 yıl için veya 12 yıl için vergi beyannamesi vermek zorunda olduklarını dile getirdi.

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PROMOSYONLAR DA BİLDİRİLİYOR

Almanya’da 30 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren, gelir vergisi destek merkezi ISAR’ın yöneticilerinden de olan Doğan Uzunay, “2024 yılı itibarıyla Almanya’da bireyler için 1000 Euro’ya kadar faiz geliri vergiden muaf. Evli çiftler için bu rakam 2000 Euro’ya kadar çıkıyor. Ancak, bu sınırın aşılması durumunda, örneğin 6 bin Euro’luk faiz gelirinin 4 bin Euro’su için Almanya’da yüzde 25 gelir vergisi uygulanıyor” dedi. Öte yandan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 136 ülke arasındaki otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde Türkiye’deki bankaların tüm banka dökümanlarını, Türkiye’de emekli maaşı alan vatandaşların, banka değişikliği yaptıklarında elde ettikleri promosyonların da otomatik olarak Alman maliyesine bildirdiğine dikkat çekildi. Vergi kaçırılması durumunda cezai yaptırım uygulanmazken, beyan edilmeyen gelir üzerinden yalnızca vergi alındığı belirtilirken, Alman maliyesinin takip işini ciddiye aldığı uyarısında bulunuldu.