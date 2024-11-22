×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman polisi her yerde onu arıyor

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Erhan Öz#Duisburg
Alman polisi her yerde onu arıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 10:57

Almanya’nın Duisburg kentinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla aranan 37 yaşındaki Erhan Öz için polis alarma geçti. Özel timin bir eve düzenlediği baskına rağmen şüpheli yakalanamadı. Polis, şimdi duyuru yaparak halktan yardım istedi.

Haberin Devamı

OLAY, 12 Kasım’da Duisburg’un Annastrasse bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, şüpheli Erhan Öz, 22 yaşındaki bir gence ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Kurbanın hayatta kalmayı başardığı saldırı sonrası cinayet masası soruşturma başlattı. Erhan Öz’le bağlantılı olduğu düşünülen iki ev ve bir iş yeri özel ekipler tarafından arandı. Ancak Öz, hiçbir adreste bulunamadı. Polis, yayımladığı arama duyurusunda, Erhan Öz’ü ‘güçlü ve atletik yapıya sahip, kısa siyah saçlı ve sakallı, Akdeniz görünümlü’ olarak tanımladı. Şüpheliyi gören veya yerini bilen kişilerin 110 acil durum hattını aramaları isteniyor. Ancak polis, Öz’ün tehlikeli olabileceği konusunda uyararak, vatandaşların doğrudan temastan kaçınmalarını önerdi.

AZMETTİRİCİ GÖZALTINDA
Polisin operasyonları sırasında, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen 48 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Özel time direnç göstermeyen şüphelinin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir ateşli silah ele geçirildi. Bu silahın saldırıyla bağlantısı kriminal incelemelerle belirlenecek. Duisburg Savcılığı’nın talebiyle, şüpheli hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve zanlı cezaevine gönderildi. Polis, olayın arka planını ve diğer bağlantıları araştırmaya devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Erhan Öz#Duisburg

BAKMADAN GEÇME!