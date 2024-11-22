Alman polisi her yerde onu arıyor

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OLAY, 12 Kasım’da Duisburg’un Annastrasse bölgesinde meydana geldi. İddialara göre, şüpheli Erhan Öz, 22 yaşındaki bir gence ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu. Kurbanın hayatta kalmayı başardığı saldırı sonrası cinayet masası soruşturma başlattı. Erhan Öz’le bağlantılı olduğu düşünülen iki ev ve bir iş yeri özel ekipler tarafından arandı. Ancak Öz, hiçbir adreste bulunamadı. Polis, yayımladığı arama duyurusunda, Erhan Öz’ü ‘güçlü ve atletik yapıya sahip, kısa siyah saçlı ve sakallı, Akdeniz görünümlü’ olarak tanımladı. Şüpheliyi gören veya yerini bilen kişilerin 110 acil durum hattını aramaları isteniyor. Ancak polis, Öz’ün tehlikeli olabileceği konusunda uyararak, vatandaşların doğrudan temastan kaçınmalarını önerdi.

AZMETTİRİCİ GÖZALTINDA

Polisin operasyonları sırasında, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen 48 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Özel time direnç göstermeyen şüphelinin aracında yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir ateşli silah ele geçirildi. Bu silahın saldırıyla bağlantısı kriminal incelemelerle belirlenecek. Duisburg Savcılığı’nın talebiyle, şüpheli hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve zanlı cezaevine gönderildi. Polis, olayın arka planını ve diğer bağlantıları araştırmaya devam ediyor.