MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman polisi durmuyor!.. Bu kez yerde tekmeledi
GeriAvrupa Alman polisi durmuyor!.. Bu kez yerde tekmeledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

Alman polisi durmuyor!.. Bu kez yerde tekmeledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman polisi durmuyor!.. Bu kez yerde tekmeledi
Abone Olgoogle-news

Almanya’da son günlerde yaşanan polis şiddetine bir yenisi eklendi. Frankfurt’ta polis, gözaltına almak istediği kişiye yerde savunmasız bir şekilde yatmasına rağmen yumruk ve tekmelerle şiddet uyguladı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayın görüntüleri, bugün sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepkiye yol açtı.

GÖRÜNTÜLERDE, yerde direnmeden yatan şahsı kelepçe takarak gözaltına almak isteyen polisin üzerine çıktığı şahsa yumruk ve tekme attığı görülüyor. Savunmasız bir şekilde yere yatırılan 29 yaşındaki şahsın kafasına diğer bir polis memuru tarafından da tekme atılıyor. Polis şiddeti karşısında duruma itiraz eden kalabalığa ise biber gazı sıkılıyor. Yerde yatan şahıs kelepçelendikten sonra polis arabasına bindiriliyor.
Frankfurt polisi tarafından yapılan açıklamada, sokakta bulunan kalabalığın dağılması istendiği, gözaltına alınan kişinin hakaret ettiği ve polislere tükürmesi sonrası yere yatırıldığı ifade edildi. Açıklamada, tekme atan polis hakkında soruşturma başlatıldığı ve görüntülerin incelendiği belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan Hessen Eyalet milletvekili Hermann Schaus ise, “Yerde savunmasız bir şekilde yatırılmış kişiye tekme ile vurmayı hiçbir şekilde haklı çıkaramazsınız” dedi. Schaus, Eyalet İçişleri Bakanı’nı Perşembe günü İçişleri Komisyonu toplantısında açıklama yapmaya davet etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle