Alman polisi durmuyor!.. Bu kez yerde tekmeledi

GÖRÜNTÜLERDE, yerde direnmeden yatan şahsı kelepçe takarak gözaltına almak isteyen polisin üzerine çıktığı şahsa yumruk ve tekme attığı görülüyor. Savunmasız bir şekilde yere yatırılan 29 yaşındaki şahsın kafasına diğer bir polis memuru tarafından da tekme atılıyor. Polis şiddeti karşısında duruma itiraz eden kalabalığa ise biber gazı sıkılıyor. Yerde yatan şahıs kelepçelendikten sonra polis arabasına bindiriliyor.

Frankfurt polisi tarafından yapılan açıklamada, sokakta bulunan kalabalığın dağılması istendiği, gözaltına alınan kişinin hakaret ettiği ve polislere tükürmesi sonrası yere yatırıldığı ifade edildi. Açıklamada, tekme atan polis hakkında soruşturma başlatıldığı ve görüntülerin incelendiği belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan Hessen Eyalet milletvekili Hermann Schaus ise, “Yerde savunmasız bir şekilde yatırılmış kişiye tekme ile vurmayı hiçbir şekilde haklı çıkaramazsınız” dedi. Schaus, Eyalet İçişleri Bakanı’nı Perşembe günü İçişleri Komisyonu toplantısında açıklama yapmaya davet etti.