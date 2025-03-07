Alman polisi, bıçaklı Afgan saldırganı öldürdü

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Orta Almanya Radyosu’nun (MDR) haberine göre 26 yaşındaki Afgan bu sabah erken saatlerde kent merkezinde bir binada aynı yaştaki bir Alman vatandaşını bıçağını çekerek tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere de bıçak çeken saldırgana, bıçağı bırakma çağrısında bulunuldu. Ancak buna riayet etmeyince Eyalet Kriminal Dairesi bünyesindeki Özel Güvenlik Komandoları havaya üç kez uyarı ateşi açtı. Buna da aldırış etmeyip bıçakla saldıran Afgan, komandolardan birinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan saldırgan hayatını kaybetti.