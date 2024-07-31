Alman pasaportuna hücum

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BERLİN’de 27 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında 5 bine yakın kişi Alman vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Bu rakamın geçen yıl yapılan toplam başvurulara göre yüzde 193 artış anlamına geldiği belirtildi. Münih ve Stuttgart’ta da başvuruların geçen yıla nazaran 3-4 kat artmasının beklendiğine işaret edildi. Almanya’da 8 yıl yasal olarak yaşamış olma koşulunun 5 yıla, hatta iyi uyum sağlayanlar için 3 yıla indirilmesini de içeren yeni yasanın hayata geçirilmesinden bu yana Hessen’de 3 bin 300, Hamburg’da 2 bin, Bremen’de 3 bin 450, Schleswig-Holstein eyaletinde 1193 kişinin Alman vatandaşlığı başvurusu yaptığı açıklandı. Diğer eyaletlerde de ilginin beklenenden fazla olduğu belirtildi.

CSU’YA GÖRE HATA

Ana muhalefet CDU/CSU ise Başbakan Olaf Scholz ve hükümetini ‘Alman pasaportunu değersizleştirmekle’ suçladı. CSU’lu iç politikaca uzmanı Andrea Lindholz, “Bu rakamlar koalisyon hükümetinin Alman pasaportunun bir parça daha değersizleştirdiğini göstermektedir. Hızlı vatandaşlık da çifte pasaport da hatadır” dedi. Lindholz, Alman pasaportunun ancak iyi derecede uyum sağlayan yabancılara verilmesinden yana olduklarını vurguladı. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei da Alman vatandaşlığının uyumun son aşaması olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Başvuru süresinin kısaltılmasını ‘çok büyük bir hata’ olarak niteleyen Frei, herkese çifte vatandaşlık hakkı tanınmasının uyumu engelleyeceğini ileri sürdü.

Öte yandan 1.4 milyonu sığınma başvurusu kabul edilenler olmak üzere aralarında Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının da bulunduğu yabancılarla birlikte Almanya’da 3.5 milyona yakın kişinin Alman vatandaşlığı başvurusu hakkına sahip olduğu açıklandı.