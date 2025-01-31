×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman parlamentosu yurt dışındaki dört askeri misyonun süresini uzattı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Alman Ordusu#AVRUPADAN HABERLER
Alman parlamentosu yurt dışındaki dört askeri misyonun süresini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 13:50

Federal Meclis’te yapılan oylamada Akdeniz’de SEA GUARDIAN ve IRINI, Kızıldeniz’de ASPIDES ve Güney Sudan’da da UNMISS operasyonları için askeri misyon görev sürelerinin uzatılması onaylandı.

Haberin Devamı

BUNA göre Alman ordusu, kasım sonuna kadar yaklaşık 550 askerden oluşan bir güç ile NATO’nun Akdeniz’deki Deniz Güvenliği Operasyonu SEA GUARDIAN’a katkısını sürdürecek. Almanya, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği’nin (AB) uyguladığı Akdeniz’deki IRINI Operasyonuna da yine kasım sonuna kadar 300 Alman askeri ile destek verecek. Almanya’nın, Kızıldeniz’de AB liderliğindeki ASPIDES operasyonuna katkısı da ekim sonuna kadar devam edecek. Misyon, Kızıldeniz’deki önemli nakliye hatlarını korumak için deniz kuvvetleri ve yaklaşık 700 asker görevlendirilecek. Almanya, Güney Sudan’daki BM misyonu UNMISS’de de 50 asker bulunduracak. Bu birlikler, katkıda bulunan ülkelerin teknik ekipmanına ve eğitimine yardımcı olacak. UNMISS sivilleri korumaya, insani yardımı kolaylaştırmaya ve barış sürecinin uygulanmasını desteklemeye odaklanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Alman Ordusu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!