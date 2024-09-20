Alman otomotiv sektöründe ‘kriz’ toplantısı

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FEDERAL Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller), önümüzdeki pazartesi günü, Almanya’nın önde gelen otomotiv üreticilerini, tedarikçilerini, VDA (Alman Otomobil Sanayii Derneği) ve IG Metall Sendikası temsilcilerini bir araya getirecek. Bakanlık sözcüsü, zirvede, özellikle elektrikli araçların (EV) düşen satışları ve genel ekonomik belirsizliklerin ele alınacağını duyurdu. Elektrikli araç satışlarındaki düşüş, Alman otomotiv üreticileri için büyük bir endişe kaynağı haline geldi ve sektörün geleceğiyle ilgili büyük soru işaretleri doğurdu. Zirvede, bu sorunların masaya yatırılması ve geleceğe yönelik stratejilerin tartışılması bekleniyor. Zirveden çıkacak sonuçlar, sadece otomotiv sektörünün değil, Almanya’nın sanayi geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck

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ÇİN PAZARINDA GERİLİYOR

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, borsanın kapanışının ardından yaptığı açıklamada, özellikle Çin pazarındaki olumsuz ekonomik koşullara dikkati çekti. Bu pazardaki gerilemenin ana nedeni, Mercedes-Benz’in otomobil birimi olan Mercedes-Benz Cars oldu. Şirket, bu bölüm için 2024 yılına yönelik düzeltilmiş kâr marjı tahminini düşürdü. Daha önce yüzde 10-11 oranında bir kâr marjı beklenirken, bu oran şimdi yüzde 7.5-8.5 aralığında tahmin ediliyor. İkinci yarı için ise düzeltilmiş kâr marjının yüzde 6 civarında olacağı öngörülüyor. Çin pazarındaki yavaşlama, özellikle lüks segmentteki satışları da etkiledi.

VOLKSWAGEN’İN DURUMU

Almanya’nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen de ciddi bir krizle karşı karşıya. ‘Manager Magazin’ ekonomi dergisinin haberine göre Volkswagen yönetimi, şirketin maliyetlerini düşürmek amacıyla Almanya’daki fabrikalarından 30 bin kişiyi çıkarmayı değerlendiriyor. Bu karar, şirketin planladığı geniş çaplı tasarruf programının bir parçası olarak ortaya çıktı. Volkswagen’in bu hamlesi, sektörde büyük bir şok dalgası yarattı. Şirketin CEO’su Oliver Blume’un kapalı kapılar ardında bu sayının gerçekçi olduğunu dile getirdiği iddia ediliyor. Volkswagen’in Almanya’da yaklaşık 120 bin çalışanı buluyor. Bu da dört kişiden birinin işini kaybedeceği anlamına geliyor. İşçi temsilcileri ise bu iddiaları sert bir şekilde reddederek, “Bu rakamlar tamamen asılsızdır ve mantıksızdır” açıklamasını yaptı. Yine de Volkswagen yönetimi, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini kabul ediyor ve bu sürecin IG Metall ile yapılacak müzakerelerle şekilleneceğini belirtiyor.

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GENEL BİR ÇÖKÜŞ ENDİŞESİ

Volkswagen ve Mercedes Benz’e yönelik endişeler, genel olarak Alman otomotiv sektöründeki geniş çaplı krize işaret ediyor. Ancak uzmanlar, sadece Mercedes-Benz’i değil, diğer büyük üreticileri de etkileyen küresel bir eğilim olduğuna dikkati çekiyor. Çin, Almanya için en büyük otomobil pazarlarından biri konumunda. Sadece üreticiler değil, tedarikçiler de bu krizden nasibini alıyor.

Uzmanlar, Alman otomotiv devleri Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen ve diğer üreticilerin, fabrikalarının kapasite kullanımında ciddi düşüşler yaşandığına dikkati çekti. Geçen yıl bu fabrikaların sadece üçte iki oranında bir kapasiteyle çalıştığı belirtildi. Bu düşük kapasite kullanımı, fabrikaların sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

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ALMANYA’NIN SANAYİ GELECEĞİ

Ford, 2022 yılında Saarlouis’teki fabrikasını 2025 sonuna kadar kapatma kararı almıştı. Benzer şekilde, Audi’nin Brüksel fabrikası da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca, Volkswagen’in Dresden’deki Gläserne Manufaktur tesisinin de üretime son verebileceği ve farklı bir amaçla kullanılabileceği belirtiliyor. Alman otomotiv endüstrisi hem ekonomik hem de teknolojik dönüşümlerle boğuşurken, bu dönüşüm sürecinin sektörde büyük iş kayıplarına ve yapısal değişimlere yol açabileceği tahmin ediliyor. Habeck’in düzenleyeceği zirvede bu sorunların masaya yatırılması ve geleceğe yönelik stratejilerin tartışılması bekleniyor. Zirveden çıkacak sonuçlar, sadece otomotiv sektörünün değil, Almanya’nın sanayi geleceğini de yakından ilgilendiriyor.