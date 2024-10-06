Alman otomotiv devleri tedirgin

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ÇİN’in de buna tepki olarak benzer gümrük vergisi uygulayacağından hareket eden Alman otomotiv sanayi yetkilileri Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen ve Porsche gibi ünlü markaların Çin’deki satışlarında büyük ölçüde düşüş olacağına ve böyle bir durumda üretimin azalacağı için on binlerce kişinin işini kaybedeceğine dikkati çektiler. Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, “AB’nin gümrük vergisi kararı özellikle Alman otomotiv sanayisi için büyük bir risk oluşturmaktadır. Çünkü Alman otomobil üreticileri Çin’e büyük çapta araç ihraç etmektedir. Almanya’da birçok iş yeri de bununla bağlantılıdır. Gümrük vergisi uygulamasıyla Çin’i provoke etmek yerine, iki tarafın da yararına olacak bir çözüm yolu bulunmalıdır” dedi.



Blume, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Volkswagen’in Çin’de ürettiği elektrikli otomobillerin de bu uygulamadan etkileneceğine dikkati çekerken, Şansölye Olaf Scholz’dan zaman kaybetmeden bu soruna bir çözüm yolu bulunması için harekete geçmesini beklediklerini söyledi. Blume, “AB ve Çinli sorumluların bu ayın sonuna kadar bu soruna ortak bir çözüm yolu bulması, zaten bir dönemden geçen Alman otomotiv sektörünün tedirginliğini azaltacaktır. Ben ekim ayı sonuna kadar bir çözüm yolu bulunmasını umuyorum” dedi.BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse de AB Komisyonu’nun kararını sektör için ‘ölümcül bir sinyal’ olarak niteledi. “Acil bir çözüm bulunmalı” diyen Zipse, Almanya’nın karşı oy kullanmasının Çin’le pazarlıklarda ortak bir çözüm yolu bulunması için olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. Öte yandan Almanya’nın geçen yıl Çin’e 15.8 milyar Euro değerinde 241 bin otomobil ihraç ettiği belirtilirken, bunun 2022’ye göre yüzde 18.3 daha az olduğu hatırlatıldı. AB’nin gümrük vergisini artırması halinde bu rakamın daha da düşeceğine dikkat çekildi.