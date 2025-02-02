Alman otomotiv devlerinde panik

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MEKSİKA, Kanada ve Amerika’da fabrikaları bulunan Volkswagen (VW) şirketi ile Meksika ve ABD’de üretim yapan BMW’nin, Trump’ın bu uygulamasından en çok etkilenecek şirketlerin başında geleceği belirtildi. Kanada ve Meksika’nın da ABD’ye aynı düzeye gümrük vergisi uygulaması halinde Alman malı otomobil fiyatlarının büyük ölçüde artacağına işaret edilirken, satışların da büyük ölçüde düşeceği vurgulandı. Meksika ve Kanada’ya vergisi uygulamasıyla ABD’de satılacak otomobil fiyatlarında 6 bin 250 Dolar artış olacağı da hesaplandı. Trump’ın açıklamasının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına salı günü itibariyle başlayacaklarını ilan etti. Trump’ın, AB’ye gümrük vergisi uygulamasına kesin gözüyle bakılırken, Alman ekonomi uzmanları, Almanya’nın da AB’nin de buna hazırlıklı olması uyarısında bulundular. Aynı zamanda, böyle bir durumda Amerikan ürünlerine gümrük vergisi uygulanması için şimdiden harekete geçilmesini de önerdiler.