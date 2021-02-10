Alman ordusuyla ilgili korkutan rapor: Yetersiz

BAKANLIĞIN hazırladığı 8 sayfalık raporda, özellikle bölgesel ve global çapta değişen güvenlik durumu ile teknolojideki hızlı değişime dikkat çekilirken, Alman ordusunun bu değişimler karşısında yeteri kadar finanse edilmediği ve hazırlıksız olduğu vurgulandı. Ordunun, yurt dışı operasyonlarda da yetersiz olduğu kaydedilen raporda, özellikle Rusya tarafından artan tehdide dikkat çekildi. Stratejik rakip olarak adlandırılan Rusya’nın yakın zaman içinde askeri ve siyasi tehdidini güçlendirdiği vurgulandı. Rusya’nın özellikle hava ve deniz sınırındaki egemenlik alanının dışına çıkan saldırgan tutumunun arttığı belirtildi. Ayrıca Rusya’nın nükleer ve konvansiyonel silahlanmayı artırdığı da ifade edildi. Bakan Kramp Karrenbauer, Rusya’nın tutumunu değerlendirirken, “Almanya için çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.

REFORM ÖNERİLDİ

Raporun önemli bir kısmı ise orduda reform önerisine ayrıldı. Özellikle Savunma Bakanlığı’nda organizasyon yapılanmasındaki hataların giderilmesi istendi. Ayrıca barış ve istikrar operasyonlarının yeniden değerlendirilmesi ve tanımlanması gerektiği kaydedildi. Yerden hava savunmasına önem verilmesi gerektiği belirtilen raporda, insansız hava savunma ve saldırı araçları ‘Euro-Drone’ ve ağır transport helikopterlerinin tedariği için yaklaşık 20 milyar euro ödenek sağlanması istendi.

Gündeme getirilen öneriler arasında Milli Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığı bünyesinde Federal Güvenlik Konseyi gibi iki ayrı kurulun oluşturulması da yer aldı. Ayrıca Federal Meclis’te her yıl bir hafta ‘Güvenlik Haftası’ adıyla güvenlik politikalarının ele alınması ve değerlendirilmesi önerildi. Finansman alanındaki yetersizliğe çözüm olarak ise ‘Ordu Planlama Yasası’ çıkarılması ve uzun süreli bağımsız bir mali planlama yapılması talep edildi.