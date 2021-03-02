Alman ordusundaki aşırı sağcıyı kız arkadaşı ele vermiş

SPIEGEL dergisinin haberine göre, Alman ordusundaki aşırı sağ yapılanmanın giderek büyüyen bir tehlike haline geldiğini gösteren olay, 21 yaşındaki zanlı asker Tim F.’nin kız arkadaşıyla tartışması üzerine ortaya çıktı. Dergi, zanlının kız arkadaşına karşı şiddet kullanmasının ardından kız arkadaşının polisi arayarak ihbarda bulunduğu yazdı. Tim F.’nin kardeşi ve babasıyla birlikte cephaneliği bulunduğunu söyleyen kız arkadaşı zanlının her zaman yanında bir tabanca taşıdığını da bildirdi.

BASKIN YAPILDI

Polis bunun üzerine baskın gerçekleştirdi. Baskında mühimmatın yanı sıra çok sayıda aşırı sağcı doküman ve el ilanları bulundu. Ayrıca cep telefonlarında aşırı sağcı chat grubundaki yazışmaları ortaya çıkarıldı. Tim F. adlı aşırı sağcı askerin evinde ve depo olarak kullandığı bir binada yapılan aramada aralarında el bombası ve diğer patlayıcı maddelerin de bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.