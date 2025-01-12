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Alman Ordusu’nda yeni birlik oluşturulacak

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#Boris Pistorius#Alman Ordusu#NATO
Alman Ordusu’nda yeni birlik oluşturulacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:27

Alman Ordusu’nda, ülkedeki altyapı ve önemli askeri tesislerin güvenliğini korumak için Kara Kuvvetleri’ne bağlı yeni birlik kurulacak.

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ALMAN Haber ajansı DPA’nın, Alman Ordusu’nun Kara Kuvvetleri Sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, yeni ‘yurt güvenliği’ birliği, muvazzaf ve yedek askerlerden oluşacak. Birlik, herhangi bir gerilim, savunma veya kriz durumunda limanları, demir yollarını, yük aktarım noktalarını, boru hatlarını, dijital altyapıyı ve askerlerin geçiş güzergâhlarını koruma görevi üstelenecek. Bu birlikle ayrıca Almanya’nın NATO için operasyonel üs ve merkez olma rolünün güvence altına alınması hedefleniyor. Barış dönemlerinde ise birliğe bağlı askerler, afet, salgın ve terör gibi durumlarda görevlendirilebilecek. Birliğin 1 Nisan’da Kara Kuvvetlerinin komutası altına alınması planlanıyor.

Alman Ordusu’nda yeni birlik oluşturulacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Nisan 2024’te Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) geleceğe hazır olması için orduda yapısal reform yapma kararı aldığını belirtmişti. Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini belirterek, “Hedefimiz, Alman Ordusu’nun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır” ifadesini kullanmıştı.​​​​​​

 

 

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#Boris Pistorius#Alman Ordusu#NATO

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