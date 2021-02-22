Alman ordusunda skandal: Çaldıkları mermileri geri getirirlerse affedileceklermiş

ALMAN Ordusu’nda aşırı sağcı skandalı bitmek bilmiyor. Geçen yıl Alman ordusuna ait çok sayıda merminin kaybolduğu ve bu ermilerin aşırı sağla bağlantılı olduğu iddia edilen özel timdeki askerler tarafından çalındığı belirlenmişti. Bunun üzerine 2020 mayıs ayında Philipp S. adlı askerin Saksonya’daki arsasında yapılan aramada orduya ait çok sayıda mermi, patlayıcı madde ve bir adet kalaşnikof bulunmuştu. Ancak sayılan envanterden daha fazla mermi ortaya çıkması üzerine KSK komutanlığının mermilerin tamamının iade edilmesi durumunda silah ve mermi çalan askerlerin suçlarının af edileceği yönünde teklif yaptığı ortaya çıktı. Af sözü veren kişinin ise KSK’dan sorumlu Komutan Markus Kreitmay olduğu iddia edildi. Komutanın, Savunma Bakanlığı’ndan habersiz bir şekilde af çıkarması tepki çekti. Federal Meclis Ordu Sorumlusu SPD milletvekili Eva Högl, şimdi konuyla ilgili araştırma yapıp rapor hazırlayacak.