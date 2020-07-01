Alman ordusunda nazi skandalları büyüyor

HENÜZ özel komando birliği KSK içinde bir askerin neonazi çıkmasının şoku yaşanırken, Alman kamuoyu şimdi yeni bir vakayla sarsıldı. Neonazi şüphesiyle askeri istihbarat servisi MAD’nin radarındaki bir yedek subayın bilgisayarında Almanya’nın önde gelen bakan ve siyasetçilerinin isim, telefon ve özel adreslerinin bulunduğu bir liste yakalandı.

Spiegel Online’ın haberine göre listedeki isimler ağırlıklı olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti’den. 17 kişilik listede şu isimler yer alıyor: Dışişleri Bakanı Heiko Maas, eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Aile Bakanı Franziska Giffey, Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ve SPD eski başkanı Martin Schulz, Yeşiller Eş Başkanları Annalena Baerbock, Robert Habeck ile Cem Özdemir, Sol Parti Başkanı Katja Kipping, Grup Başkanı Dietmar Bartsch ve Gregor Gysi, Hür Demokrat Parti Başkanı Christian Lindner ile ünlü Alman oyuncu Til Schweiger.

Alman Asayiş Şubesi (BKA) listedeki kişileri hemen bilgilendirdi ve gerekli güvenlik önlemleri aldı. Askeri istihbarat servisi MAD, listenin saldırı ya da suikast amaçla mı hazırlandığı konusunda bilgi vermedi.

Yedek subay, aşırı sağ bir grupla WhatsApp üzerinden mesajlaşırken askeri istihbaratın radarına takıldı. Eğitim yaparken gözaltına alınan yedek subayın bilgisayarında listenin yanında aşırı sağla ilgili birçok malzeme bulundu. Yedek subaya üniforma ve görev yasağı getirildi.

ORDUDA BİNİ AŞKINLAR

Son zamanlarda orduda neonazi vakaların artması dikkati çekiyor. Ordu içinde neonazi şüpheli asker sayısının binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Askeri istihbarat servisi MAD Başkanı Christof Gramm son aylarda 800 civarında yedek askerin anayasa düşmanı tavırları nedeniyle şüphe altında olduklarını söyledi. 550 asker hakkında aşırı sağ şüphesi bulunduğunu söyleyen Gramm, sadece geçen yıl 360 yeni vaka geldiğine işaret etti.

Alman ordusu içinde özel partilerde yasak Hitler selamı, aşırı sağ rock müzik konseri olayları sık sık gündeme geliyor. Daha geçtiğimiz haftalarda özel komando birliği KSK içinde bir askerin aşırı sağcı olarak tespit edilmesi, yoğun tartışmalara yol açtı. Bir ordu elemanının Instagram hesabında eski Alman ordusu üniformasını yeni moda olarak paylaşması üzerine, “Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, orduya hakim değil” eleştirilerine hedef oldu.

Alman ordusu içindeki bu tür olaylar münferit olaylar değil. Askeri istihbarat servisinin radarında iki şüpheli subay daha bulunuyor. MAD Başkanı Gramm, özel komando birliği KSK içinde 20 neonazi şüpheli vaka olduğunu açıkladı.



LİSTE KORKUTUYOR

Yakalanan aşırı sağcılarda toplumun önde gelen insanlarının listelerinin çıkması NSU tarzını hatırlatıyor. NSU hücresinde 10 bin kişi ve adresin yer aldığı bir liste bulunmuştu. 2017 yılında yakalanan üstteğmen Franco A.’nın üzerinde de dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin adının yer aldığı bir liste bulundu. 7.65 çapındaki Browning marka silahı Viyana havalimanında saklayan Franco A.’nın üzerinde ayrıca sahte bir mülteci kimliği çıktı. Üstteğmen Franco A.’nın büyük bir saldırı düzenleyerek, saldırıyı mülteciler yapmış gibi göstermeyi planladığı sanılıyor.