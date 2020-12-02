Alman ordusunda 8 aşırı sağ vakası daha!

İMPARATORLUK Vatandaşları Alman devletini, hukuk sistemini, polis teşkilatını tanımıyor. 8 şüphelinin hepsinin ordunun Ulm’deki tedarik ofisinde görevli oldukları ve aralarında bölüm yöneticisinin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin avcılık ve atıcılk kulüplerinde üye olduklarına, silah kullandıklarına ve evlerinde silah olduğuna dikkat çeken güvenlik yetkilileri, durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

‘EN KÜÇÜK BİR ALAN BIRAKMAYACAĞIZ’

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, “Orduda anayasa düşmanlarına en küçük bir alan bile bırakmayacağız” dedi. Şüphelilerin Alman dış istihbarat teşkilatı BND ile bağları araştırılıyor. Askeri istihbarat teşkilatı MAD mayıs ayında hazırladığı raporda ordu içinde aşırı sağcıların endişe verici biçimde arttığına işaret etmişti.