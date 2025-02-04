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Alman ordusunda 1.88 milyar Euro’luk dijitalleşme hamlesi

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#Alman Ordusu#Avrupa#AVRUPADAN HABERLER
Alman ordusunda 1.88 milyar Euro’luk dijitalleşme hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 14:13

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) dijitalleştirilmesi için 1.88 milyar Euro’luk sözleşme imzaladı.

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Rheinmetall’den yapılan açıklamada, Rheinmetall Electronics GmbH’ın Alman ordusundan kapsamlı bir iletişim ağının geliştirilmesi için sipariş aldığı belirtildi. Platform tabanlı bir iletişim sistemi için imzalanan anlaşmanın süresinin 10 yıl ve değerinin birkaç milyar Euro olduğunun aktarıldığı açıklamada, 1.88 milyar euro değerinde ilk siparişin alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu iletişim ağının teslimatı 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleşecek. Rheinmetall, Aralık 2024’te, savunma şirketi KNDS ile birlikte Alman Silahlı Kuvvetleri’nin 10 bin aracını dijital radyo ile donatmakla görevlendirilmişti.

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#Alman Ordusu#Avrupa#AVRUPADAN HABERLER

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