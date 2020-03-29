Alman ordusu, Fransız dostlarına yardım eli uzattı

STRASBOURG’dan alınan hastalar Ulm ketindeki askeri hastaneye nakledilerek burada tedavi altına alındı. Almanya Federal Savunma Bakanı ve Hırisityan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) “Fransa’nın bizim yardımımıza ihtiyacı var. Elbette dostlarımızın yanında olacağız. Fransa mevkidaşım Florence Parly ile bu konuyu konuştum. Ona, Alman ordusunun Fransa’dan ağır hastaları Almanya’ya taşıyıp askeri hastanelerde tedavi edileceğini söyledim. Birlikte durursak güçlü oluruz” dedi. Cumartesi günü de Alman ordusuna mensup askeri uçaklar İtalya’nın Bergamo kentinden koronavirüs bulaşmış ağır hastaları Köln kentine tedavi amaçlı olarak taşımıştı.