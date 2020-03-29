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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 29.03.2020 - 14:35,Son Güncelleme:/

Alman ordusu, Fransız dostlarına yardım eli uzattı

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Alman ordusu, Fransız dostlarına yardım eli uzattı
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Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Fransa’nın imdadına Almanya yetişti. Alman ordusuna ait askeri uçaklar İtalya’dan sonra Fransa’dan salgını yakalanan hastaları Almanya’ya taşıdı.

STRASBOURG’dan alınan hastalar Ulm ketindeki askeri hastaneye nakledilerek burada tedavi altına alındı. Almanya Federal Savunma Bakanı ve Hırisityan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) “Fransa’nın bizim yardımımıza ihtiyacı var. Elbette dostlarımızın yanında olacağız. Fransa mevkidaşım Florence Parly ile bu konuyu konuştum. Ona, Alman ordusunun Fransa’dan ağır hastaları Almanya’ya taşıyıp askeri hastanelerde tedavi edileceğini söyledim. Birlikte durursak güçlü oluruz” dedi. Cumartesi günü de Alman ordusuna mensup askeri uçaklar İtalya’nın Bergamo kentinden koronavirüs bulaşmış ağır hastaları Köln kentine tedavi amaçlı olarak taşımıştı.

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