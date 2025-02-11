Alman model ilk yıllarını anlattı: ‘Bana ‘şişman’ dediler, tacize uğradım’

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ALMAN ‘Stern’ dergisine röportaj veren Heidi Klum, moda dünyasına adım attığı ilk yıllarda yaşadığı zorlukları anlattı. “O dönemde beni hep biraz fazla mutlu ve kıvrımlı buluyorlardı. Bu yüzden sık sık reddediliyordum” diyen ünlü model, moda devi Karl Lagerfeld’ın “Heidi Klum’u tanımıyorum, Paris’te hiç bulunmadı” ve Wolfgang Joop’un ise “Neden sürekli gülümsüyor?” gibi yorumlarının kendisini incittiğini söyledi. Klum, “Bu tür yorumlar işimi kolaylaştırmadı ama ben her zaman kendim olmaya devam ettim” ifadelerini kullandı.

‘SAÇLARIMI KESMEK İSTEDİLER’

Klum, gençlik yıllarında fiziksel görünümü nedeniyle sık sık eleştirildiğini de sözlerine ekledi: “Birçok tasarımcıya gittim ve çok zayıf olmama rağmen Paris modası için ‘Çok şişman’ olduğum söylendi. O dönem moda endüstrisi farklı standartlara sahipti. Sürekli tartıya çıkarılıyordum ve iştahımı kesmek için bana haplar öneriliyordu. Çok fit, zayıf ve sportiftim ama bu yeterli değildi. Ayrıca saçlarımı keserek daha ‘sıra dışı’ bir görünüm kazandırmak istediler, ancak bunu reddettim.”

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‘TUHAF AKŞAM YEMEĞİ RANDEVULARI...’

Heidi Klum, moda dünyasının karanlık yüzüne de değindi. Gençlik yıllarında cinsel tacizle karşılaştığını anlatan Klum, “Bu tür teklifler sıkça geliyordu. Ajans beni çok tuhaf akşam yemeği randevularına gönderiyordu, ancak bu randevular sadece yemekle sınırlı kalmıyordu. Bunları kesinlikle reddettim ve ajansıma şikâyet ettim” dedi. Klum, aynı dönemde New York’ta birlikte yaşadığı bazı manken arkadaşlarının bu tür tekliflere daha açık olduğunu sözlerine ekledi. “Bir ev arkadaşım, Prince tarafından ayda iki kez alınıp götürülüyordu” diyerek, o dönemin moda endüstrisindeki çarpık ilişkilere de dikkati çekti.