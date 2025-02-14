Alman Milli Takımı’nın ilk Türk voleybolcusu

Ceren MUTLU / BERLİN - Fotoğraflar: Helmut Keiling
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 12:19
16 yaşındaki Diyara Aydoğan, voleybol sahasında Alman Milli Takımı’nı temsil eden ilk Türkiye kökenli sporcu olmanın gururunu yaşıyor. Ancak ilginç bir şekilde, voleybolu oynamayı tutkuyla sevse de izlemeyi pek tercih etmiyor. Tribündeki favorisi basketbol. 1.89 boyundaki genç yıldız, şu anda Bundesliga ekiplerinden SC Potsdam’ın alt yapısında oynuyor ve gelecekte Türkiye Sultanlar Ligi’nde, özellikle Fenerbahçe veya Eczacıbaşı gibi dev kulüplerde forma giymeyi hayal ediyor.
DİYARA Aydoğan’ın voleybol hikâyesi, ailesiyle birlikte İzmir’de yaşadığı dönemde başladı. İlkokulda spor öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora adım atan Diyara, ilk başlarda voleybolu ‘havalı’ bulduğu için denemek istemiş. Ancak yaşı küçük olduğu için başlangıçta zorlanmış ve spora bir süre ara vermek zorunda kalmış. Almanya’ya dönüşüyle birlikte Spandau’da bir voleybol kulübüne yazılan Diyara, yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş.TÜRKİYE’DE OYNAMAK İSTİYORUM
Genç sporcunun başarısı, geçen yıl Brandenburg takımıyla kazandıkları U16 Bundespokal turnuvası ve SC Potsdam ile elde ettikleri U16 Almanya Şampiyonluğu sayesinde daha da parladı. Bu süreçte milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken Diyara, seçmelere davet edildi ve U16 ile U18 Alman Milli Takımı’nın altyapısına seçilerek önemli bir başarıya imza attı. “Milli takıma seçildiğimi öğrendiğimde çok farklı bir mutluluk yaşadım” diyen Diyara, bu başarıyla kendine olan güvenini artırdığını ifade ediyor.
Diyara’nın en büyük hayali, profesyonel olarak Türkiye Sultanlar Ligi’nde oynamak. Hayranlıkla takip ettiği Filenin Sultanları’nın başarıları, Türkiye kadın voleybolunun uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu ona gösteriyor. “Eğer Türkiye’den bir takımdan teklif alsam kesinlikle dönerdim” diyen genç sporcu, Fenerbahçe
ve Eczacıbaşı’nda forma giymek istediğini söylüyor.
Diyara’nın voleybol dünyasındaki ilham kaynağı ise Zehra Güneş. “Onu hem sempatik buluyorum hem de tarzını çok beğeniyorum” diyor genç sporcu. Zehra Güneş’in maçlarını izleyerek ilham alan Diyara, kendi kariyerini de bu yönde şekillendirmek istiyor.BASKETBOL MU VOLEYBOL MU?
Diyara’nın spor serüveni aslında basketbolla da kesişmiş. Ablası gibi basketbolcu olmasını isteyen ailesinin yönlendirmesiyle bu sporu denemiş ancak fiziksel temasın yoğun olduğu basketbol onun ilgisini çekmemiş. “Voleybol benim için bir tutku” diyen Diyara, sahada voleybol oynamaktan aldığı keyfi hiçbir şeyle değiştiremeyeceğini belirtiyor.
Diyara, Potsdam’da yatılı bir spor okulu olan ‘Sportschule Friedrich Ludwig Jahn’ eyalet spor okulunda lise eğitimine devam ediyor. Lise derslerinin yanı sıra günde çift antrenman yapan ve haftanın neredeyse her günü yoğun bir programla çalışan Diyara, Brandenburg Ligi ve Bölgesel Lig’de hem genç takımlarda hem de büyüklerle maçlara çıkıyor. Bu tempoya rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen genç sporcu, ileride profesyonel bir voleybolcu olarak görev almayı hayal ediyor.