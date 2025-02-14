Alman Milli Takımı’nın ilk Türk voleybolcusu

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DİYARA Aydoğan’ın voleybol hikâyesi, ailesiyle birlikte İzmir’de yaşadığı dönemde başladı. İlkokulda spor öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora adım atan Diyara, ilk başlarda voleybolu ‘havalı’ bulduğu için denemek istemiş. Ancak yaşı küçük olduğu için başlangıçta zorlanmış ve spora bir süre ara vermek zorunda kalmış. Almanya’ya dönüşüyle birlikte Spandau’da bir voleybol kulübüne yazılan Diyara, yetenekleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş.

Genç sporcunun başarısı, geçen yıl Brandenburg takımıyla kazandıkları U16 Bundespokal turnuvası ve SC Potsdam ile elde ettikleri U16 Almanya Şampiyonluğu sayesinde daha da parladı. Bu süreçte milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken Diyara, seçmelere davet edildi ve U16 ile U18 Alman Milli Takımı’nın altyapısına seçilerek önemli bir başarıya imza attı. “Milli takıma seçildiğimi öğrendiğimde çok farklı bir mutluluk yaşadım” diyen Diyara, bu başarıyla kendine olan güvenini artırdığını ifade ediyor.

