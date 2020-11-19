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Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Alman Milli Takımı artık 'ERROR' veriyor!

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Alman Milli Takımı artık 'ERROR' veriyor!
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Löw tarihi İspanya yenilgisi sonrası konuştu

Almanya'nın İspanya karşısında aldığı 6-0'lık tariihi yenilgi sonrasında teknik direktör Joachim Löw açıklamalarda bulundu.Löw maçı çevirmek için yaptıkları hiç bir hamlenin tutmadığını söyleyerek maçta yaptıkları hatalardan ders almaya çalışacaklarını söyledi. Löw maç sonu açıklamalarında, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün herşey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız" sözlerini kullandı.

Alman Milli Takımı artık ERROR veriyor
Kadro seçimleri ve son dönemde aldığı mağlubiyetler nedeniyle Milli Takım'daki görevinin tehlikede olup olmadığına ilişkin sorulara ise, "İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başlalarına sormalısınız" cevabını verdi.

Serge Gnabry

"Hiç şansımız yoktu sahada. İspanya, bu kadar farklı galibiyeti hak etti. Sahada hiçbir şey yapmadık. Hiçbir bahanemiz yok. Şimdi herkes nasıl bir takım olduğumuzu da gördü."

Toni Kroos

"Kariyerimdeki en ağır gecelerden birini yaşadım. Canımı acıttı. Sahadaki hiç kimse savunma yapmadı. İspanya, bize futbolun nasıl oynanacağını öğretti. Bu maçı analiz etmemiz ve uzun bir yolu yürümemiz gerekiyor."

Alman Milli Takımı artık ERROR veriyor
Manuel Neuer

"Hepimiz için acı vericiydi. Sahada oynayanların, kenarda bekleyenlerin tamamının vücut dilleri çok kötü. Halbuki, böyle bir mağlubiyeti daha çok konuşmamız gerekiyor. Yediğimiz golleri derinlemesine araştırmalıyız. Sahada çok az liderlik ve iletişim vardı. Futbol adına doğru yaptığımız hiçbir şey yoktu."

Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff

"Bu mağlubiyeti enine boyuna araştıracağız. Biraz zaman alacak. Takım çöküyor ve bunu durdurmamız gerekiyor. Bahane yok. Sahada tutunamayan bir takımımız var. İspanya'nın kalecisi maç boyunca 1 kez bile yere yatmadı. Bunu anlamalıyız. Sahada bu kadar tecrübe varken bu nasıl oldu, cevabını bulmalıyız. Savunmada çok fazla koordinasyon hatası oldu. Oyuncularımızın kalitesini biliyoruz. Hepimiz Joachim Löw'ün arkasındayız, bunu çözeceğiz."

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