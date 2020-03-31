Milli kaleci Marc ter Stenge: ‘Futbolu özledim’

“EN çok da sahada meslektaşlarımla, arkadaşlarımla seyircinin önünde futbol oynamayı özledim. Sezonun en önemli döneminde maçların oynanamaması ve futbolcunun da kendisini bu dönemde formda tutması çok zor. Fizik olarak kendimi zinde tutmak için çalışıyorum. Ama çok az topla antrenman yapıyorum. Elbette mümkün olan tüm olanaklardan da yararlanmak için elimden geleni yapıyorum. Eşimle birlikte bize ait olan zamanı en iyi şekilde kullanıyoruz. İkimiz dışarıda birlikte spor yapıyoruz. Küçük çoğumuz da hep yanımızda. Ailece evde kalmayı seviyor ve bunun tadını çıkarıyoruz.” Alman Milli Takımını 24 kez koruyan ter Stegen, evde bol bol kitap okuduğunu da belirterek, “En çok da biyografi kitaplarını okuyorum. Çünkü bu kitapları çok ilginç buluyorum” dedi.