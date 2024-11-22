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Alman milletvekillerinden UCM kararına destek

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#AVRUPADAN HABER#UCM #Binyamin Netanyahu
Alman milletvekillerinden UCM kararına destek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:37

Almanya’da, aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek vererek Almanya’nın İsrail’e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

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SOL Parti Federal milletvekili Nicole Gohlke, X hesabından yaptığı açıklamada, “Netanyahu ve Gallant’a yönelik tutuklama emirleri, İsrail’in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum” paylaşımında bulundu. SPD Federal milletvekili Isabel Cademartori de “Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu’ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı” açıklamasında bulundu.
Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer ise UCM’nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararını haklı bularak, “Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail’e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur” ifadelerini kullandı. UCM dün açıkladığı kararda, “Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü” İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

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#AVRUPADAN HABER#UCM #Binyamin Netanyahu

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