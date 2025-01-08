Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye’ye gidiyor

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Grup, 26 Eylül’de Ankara Milyon Performance Hall’de, 27 Eylül’de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. 1984 yılında Krefeld şehrinde kurulan Blind Guardian’ın İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerin biletleri Bubilet’te satışa sunuldu. Şarkı sözlerini yazarken J.R.R. Tolkien, Stephen King, Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup üyeleri, ilham kaynaklarından dolayı ve sahnede bir hikâye anlatıcılığı üstlendiği için hayranları tarafından ‘The Bards’ (Ozanlar) olarak anılmaya başladı.