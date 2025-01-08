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Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye’ye gidiyor

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#Almanya#Alman Metal Grubu Blind Guardian#AVRUPADAN HABERLER
Alman metal grubu Blind Guardian, Türkiye’ye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:09

Almanya’nın ünlü power metal grubu Blind Guardian, ‘The God Machine’ turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara’da konser verecek.

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Grup, 26 Eylül’de Ankara Milyon Performance Hall’de, 27 Eylül’de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. 1984 yılında Krefeld şehrinde kurulan Blind Guardian’ın İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerin biletleri Bubilet’te satışa sunuldu. Şarkı sözlerini yazarken J.R.R. Tolkien, Stephen King, Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup üyeleri, ilham kaynaklarından dolayı ve sahnede bir hikâye anlatıcılığı üstlendiği için hayranları tarafından ‘The Bards’ (Ozanlar) olarak anılmaya başladı.

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#Almanya#Alman Metal Grubu Blind Guardian#AVRUPADAN HABERLER

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