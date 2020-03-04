Alman medyası... ‘Erdoğan’ın askerleri’ değil, ‘Türk askerleri’

Evet, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 117’inci maddesinde, “Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur” denilmektedir.

Ama Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komutanıdır.

Savaş halinde ülkeyi savunmak için Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına Genelkurmay Başkanı üstlenir.

Evet, TBMM’yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkomutandır.

Ama Türk Ordusu ‘Erdoğan’ın Ordusu’ değildir.

Türk Ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye’nin, Türklerin ordusudur.

Türk askeri, Türk askerleri ‘Erdoğan’ın askeri, Erdoğan’ın askerleri’ değildir.

Türk askerleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin askerleridir.

Türk askerleri, Türkiye’nin askerleridir.

Türk askerleri, Türklerin askeridir, askerleridir.

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Almanya’da geçerli yasalara göre barış dönemlerinde, ‘Bundeswehr’de (Alman Ordusu) emir-komuta Federal Savunma Bakanı’na aittir.

Savaş halinde ise bu görevi Almanya Başbakanı üstlenir.

Savaş halinde ise bu görevin sahibi hükümetin Federal Meclis’e başvurusu ve Eyalet Temsilcilerinin oluşturduğu Federal Konsey’in onayı ile Almanya Cumhurbaşkanı ilan edilir.

Ben hiçbir yabancı gazetede de Alman gazetesinde de ‘Karrenbauer’in ordusu veya askerleri’ başlıklı haber okumadım.

Ben hiçbir yabancı gazetede de Alman gazetesinde de ‘Merkel’in ordusu, Merkel’in askeri, Merkel’in askerleri’ başlıklı haber görmedim.

Doğru olanı da budur zaten.

Çünkü Alman Ordusu, ‘Federal Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in ordusu’ değildir.

Alman Ordusu, ‘Başbakan Angela Merkel’in ordusu’ değildir.

Alman Ordusu, ‘Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ordusu’ da değildir.

Alman Ordusu, Almanya’nın ordusudur.

Alman Ordusu, Almanların ordusudur.

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Türkiye’deki cezaevleriyle ilgili haberlerde, bazı Alman gazeteleri genelde ‘Erdoğan’ın hapishaneleri’ diye yazıyor.

‘Erdoğan’ın hapishanelerinde işkence’ başlığı yer alır haberlerde.

Aslında yapılmak istenen ve amaç belli...

Her yaşanan olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘aşağılamaya!’ çalışmak ya da onun aleyhinde bir şeyler yazmak.

Ama bu cezaevleri ‘Erdoğan’ın hapishaneleri’ değildir.

Bu cezaevleri Türk hapishaneleridir.

Hapishanelerdeki hücreler 5 yıldızlı otel odaları da değildir.

Gardiyanların davranışları soru işaretleriyle doludur.

Ancak aynı şey dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Almanya’daki cezaevleri için de geçerlidir.

Almanya’nın çeşitli kesimlerinde farklı veya benzer suçlardan yatan Türkiye kökenli birçok mahkûm, gardiyanların kendilerine hiç de iyi davranmamalarından, ayırımcılık yapmalarından şikâyet etmektedir.

Hatta zaman zaman gardiyanların kendilerine fiziksel şiddet kullandıklarını ileri sürenler bile var.

Son 20 yılda Almanya’daki cezaevlerinde bin 400’ün üzerinde tutuklu intihar etmiş.

Ben şimdiye kadar, hiçbir Türk gazetesinde ‘Merkel’in hapishanelerinde intihar’ başlıklı habere rastlamadım.

Zaten doğru olanı da budur.

Türkiye’deki gösterilerle ilgili haberlerinde bazı Alman gazeteleri ‘Erdoğan’ın polisleri yine şiddet kullandı’ başlığına yer verirler.

9 Şubat 2018’de Almanya’nın Wuppertal kentinde Hamit Paksoy isimli bir Türk, elinde silah olmadığı halde evinin kapısını kırıp içeri giren 30 kişilik özel tim tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Bu yıl ocak ayında Gelsenkirchen kentinde elinde sopayla polis aracına saldırdığı gerekçesiyle Mehmet Bulğu isimli bir Türk, polis kurşunuyla can verdi.

Daha önceki dönemlerde başka Türkler de.

Ama ben hiçbir Türk gazetesinde ‘Merkel’in polisi, polisleri, bir Türk’ü öldürdü’ başlıklı haber okumadım.

‘Steinmeier’in polisi, polisleri, bir Türk’ü öldürdü’ başılıklı haber de okumadım.

Zaten doğru olanı da budur.