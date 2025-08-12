Alman Meclisi artık TikTok’ta

Haberin Devamı

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden (CDU) Klöckner, TikTok'un bazı açılardan sorunlu olduğunu kabul etmekle birlikte, "Ancak yasak değil. Bu platformda, başka hiçbir yerde bilgi almayan bir kesim var" ifadelerini kullandı. Klöckner, günümüzde çok az insanın basılı gazete okuduğuna dikkat çekerek, "Gençlere sorarsanız, bilgi aldıkları yer TikTok" diye konuştu.

TikTok'ta aşırı görüşlerin dolaştığını kabul eden Klöckner, "Ancak demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, orada da yer almalı ve doğru bilgi sunmalıyız" dedi. Bundestag hali hazırda Instagram, YouTube, WhatsApp, X (Twitter), Mastodon, Bluesky ve LinkedIn'de aktif. Parlamentonun internet sitesinde, "Amacımız, vatandaşlara parlamenter faaliyetler ve meclisin çalışmaları hakkında güvenilir bilgi kaynakları sunmaktır" denildi.

TikTok'un Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından işletilmesi ve veri güvenliği konusundaki şüpheler, tartışmaları beraberinde getiriyor. Batılı yetkililer, uygulamanın Çin makamları tarafından kullanıcı verilerini toplamak amacıyla kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Federal Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri (BfDI) Louisa Specht-Riemenschneider de TikTok'un resmi cihazlarda kullanılmaması yönündeki uyarı yapti. Ancak platform, politikacılar için geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor.

Geçen yıl Almanya'da ayda 21 milyon aktif kullanıcıya ulaşan TikTok, özellikle aşırı sağcı parti AfD'nin yoğun şekilde kullandığı bir platform haline geldi. Federal Hükümet de Nisan 2023'te @TeamBundeskanzler hesabıyla TikTok'ta yerini aldı.