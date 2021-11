Alman market zinciri Tegut’ta Pınar reyano

Haberin Devamı

TÜRK gıda sektörünün lider şirketlerinden Pınar 19 ürünüyle, Almanya‘nın önde gelen gıda market zincirlerinden Tegut mağazalarında yerini alıyor. Hessen bölgesindeki 10 Tegut marketinde Pınar‘ın et ve süt ürünlerine özel bir bölüm açarak test satışlarına başladığını açıklayan Pınar Avrupa Genel Müdürü Sami Murat Ertunç, ikinci aşamada Tegut‘un Almanya çapındaki 300‘ü bulan tüm marketlerinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Tegut’un çok zor ürün seçen bir firma olduğuna dikkat çeken Ertunç, “Görüşmelere iki yıl önce başlamıştık. Araya pandemi süreci girdiği için bir süre gecikme yaşadık. Türkiye’de üretilmiş et ve gıda ürünlerinin bir Alman marketinde satışa sunulması çok önemli gelişme. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Önümüzdeki dönemde bu marketlerde daha farklı ürünlerimiz de yer alabilir” dedi.

Son yıllarda Almanya’daki çeşitli büyük market zincirlerinin mağazalarında çeşitli Türk markaları yer alıyor, bunlar arasında et ve süt ürünleri de var. Ancak bunların büyük bölümü Avrupa merkezli Türk gıda şirketlerinin Avrupa Birliği sınırları içindeki tesislerinde üretip, ambalajladığı ürünler. Avrupa Birliği dışından Avrupa pazarlarına gıda ürünleri, özellikle de süt ve et ürünleri ihracatı çok sıkı kontrol ediliyor. Tüm ürünlerin ve üretim süreçlerinin Avrupa Birliği sertifikası olması gerekiyor. Alman gıda marketi zincirlerinin satın almayla görevli personelinin Türk ürünleri kuşkuyla yaklaşıyor, satın almaya ikna olmaları için uzun ve zorlu bir süreç yaşanıyor. Pınar’ın Avrupa’nın bütün yüksek gıda güvenliği koşullarını yerine getirerek çok sayıda ürününü büyük bir Alman marketi aracılığıyla Avrupa pazarına sunması büyük bir başarı.Avrupa pazarlarındaki atılımlarını dondurulmuş ürünler (börek, falafel, vejeteryan köfte vs.) ve içeceklerle (meyva suları ve sular) sürdürdüklerini belirten Ertunç, “Avrupalılar tatil için gittiği Türkiye‘de ya da buradaki Türk restoranlarında tadına vardıkları lezzetleri kendi mutfağında da görmek istiyor“ dedi. Tegut’un Pınar ürünleriyle atılımı başlattığı mağazalardan biri Frankfurt’un komşusu Offenbach’ın merkezinde. Berlinerstr.‘de yeni açılan dev Tegut mağazasının müdür yardımcısı Michael Theus da Ertunç’un söylediklerini doğruladı. Çeşitli uluslardan oluşan bir müşteri profillerinin olduğunu belirten Theus, Pınar’ın ürünlerini müşterilerinin bildiğini ve talep ettiğini söyledi. Türk ürünlerinin mağazada yer almasından önce müşterilerince sorulduğunu anlatan Theus, sucuk ve peynir çeşitlerine talepten memnun olduklarını ifade etti.Türkiye gıda sektörünün lider markalarından Pınar, Almanya’ya gıda ürünleri ihracatı ve satışına 80’li yıllarda başladı. Frankfurt‘ta faaliyet gösteren Yadex ve 2000 yılında kurulan Pınar Foods GmbH aracılığıyla Avrupa, Amerika ve Azerbaycan yöneliyor. Pınar ve Yadex’in Avrupa Genel Müdürlüğü’nü 3.5 yıl önce üstlenen Sami Murat Ertunç, ondan önce 10 yıldan fazla bir süre Almanya’nın önde gelen market zincirlerinde çalışarak deneyim toplamış, sektörü yakından bilen bir uzman. İki yıl önce akaryakıt sektörünün önde gelen markalarından Esso’yla iş birliğine gittiklerini ve Pınar ürünlerinin Esso’ya bağlı benzinliklerin marketlerinde de satılmaya başladığını hatırlatan Ertunç, bu atılımın Tegut’un kararını olumlu etkilediğini söyledi.