MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman Mahkemesi’nden ECB kararı
GeriAvrupa Alman Mahkemesi’nden ECB kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Alman Mahkemesi’nden ECB kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman Mahkemesi’nden ECB kararı
Abone Olgoogle-news

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uyguladığı tahvil alım programının gerekçelerini 3 ay içinde açıklamasına hükmetti.

ALMANYA Anayasa Mahkemesi, ECB’nin 2015 yılında uyguladığı varlık alım programlarına karşı açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya’nın yasalarına aykırı olacağına karar verdi. ECB’ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası’nın programa katılamayacağına hükmetti. Kararda, söz konusu ECB programının hiçbir zaman kapsamlı bir biçimde incelenmediği belirtildi. ECB, 2015 yılında başlayan program kapsamında Euro Bölgesi ülkelerinden 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti. Söz konusu program, Almanya’da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle