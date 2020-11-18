Alman mahkemesi: Gece yarısı ev basılamaz

DÜSSELDORF İdare Mahkemesi sınır dışı edilecek kişilerin bulundukları evlerden gece yarısı alınamayacaklarına hükmetti. Saat 21.00 ila 06.00 arasında polisin, istisnalar dışında sınır dışı işlemi için evlere baskın düzenlenemeyeceğini, bu işlemin sadece gündüz vaktinde yapılabileceğini vurgulayan mahkeme heyeti, söz konusu zaman aralığında insanların istirahat ettiklerine dikkati çekti.

Mahkeme söz konusu kararı, Duisburg Göçmen Bürosu’nun talimatı doğrultusunda polisin sınır dışı işlemi için saat 04.30’da bir eve baskın düzenlemesi üzerine aldı. Mahkeme kararında, baskının düzenlendiği saatin ‘uyku vakti’ olarak değerlendirildiğini ifade etti. Mahkeme ayrıca sınır dışı edilecek kişilerin evlerine baskın düzenlenmesinin ‘sınır dışı edilmemek için polise karşı koyma’ gibi ciddi nedenlerin olması gerektiğine işaret etti. Davaya konu olan olayda ise böyle bir durumun söz konusu olmadığına işaret edildi.

Mahkeme heyeti, Göçmen Dairesi’nin sınır dışı işlemini düzenlerken bu hususları dikkate alması gerektiğine vurgu yaptı. Duisburg Göçmen Dairesinin karara karşı temyiz başvurusunda bulunma hakkı var.