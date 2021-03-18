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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH - Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor

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Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor

Almanya’da televizyon yıldızı ve sosyal medya fenomeni olarak üne kavuşan Yeliz Koç, yaşadığı sorunlu hamilelik nedeniyle bugünlerde yine magazin basınının gündemi oldu.

GEÇEN yılın ağustos ayından bu yana ünlü Alman sinema ve televizyon oyuncusu Jimi Blue Ochsenknecht ile beraberlik yaşayan Yeliz Koç, bir süre önce hamile olduğunu duyurdu. Daha sonra ortalık, partneri Ochsenknecht’in sunuculuğunu yaptığı ‘Love Island’ adlı TV şovu için Tenerife’ye gittiği belirtilen Yeliz Koç’un zor bir hamilelik dönemi yaşadığı ve bir süre hastanede kaldığı haberi ile çalkalandı.

Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor

‘JİMİ’Yİ BİLE KOKLAYACAK HALDE DEĞİLİM’
Yeliz Koç sosyal medya hesabından, gebelikten kaynaklı yaşadığı ‘hiperemezis gravidarum’ rahatsızlığı nedeniyle, aşırı bulantı, iştahsızlık ve kokulara karşı hassasiyet duyduğunu paylaştı. Yeliz Koç’un hamilelik sorunlarına geniş yer ayıran Alman magazin dünyası, “Jimi’yi bile koklayacak halde değildim” sözlerini manşete taşıdı.

Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor


OSMANLI TOKADIYLA GELEN ŞÖHRET
İlk defa 2018 yılında katıldığı RTL televizyonunda yayınlanan ‘Bachelor’ isimli flört ve partner bulma programında taliplisi Daniel Völz’e attığı Osmanlı tokadıyla fenomen olan Yeliz Koç, daha sonraları çok sayıda TV şovunda yer alarak, ününe ün kattı. Yeliz Koç - Jimi Ochsenknecht çiftinin ebeveynleri de ünlüler arasında. Yeliz Koç, eski milli futbolculardan Galatasaray oyuncusu Savaş Koç’un Alman eşinden olan kızı. 29 yaşındaki Jimi Blue Ochsenknecht ise Almanya’nın efsane sinema oyuncusu ve şarkıcılarından Uwe Ochsenknecht ile ünlü aktris Natascha Ochsenknecht’in oğlu.

Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor

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