Alman magazin basını Yeliz’i konuşuyor

GEÇEN yılın ağustos ayından bu yana ünlü Alman sinema ve televizyon oyuncusu Jimi Blue Ochsenknecht ile beraberlik yaşayan Yeliz Koç, bir süre önce hamile olduğunu duyurdu. Daha sonra ortalık, partneri Ochsenknecht’in sunuculuğunu yaptığı ‘Love Island’ adlı TV şovu için Tenerife’ye gittiği belirtilen Yeliz Koç’un zor bir hamilelik dönemi yaşadığı ve bir süre hastanede kaldığı haberi ile çalkalandı.

‘JİMİ’Yİ BİLE KOKLAYACAK HALDE DEĞİLİM’

Yeliz Koç sosyal medya hesabından, gebelikten kaynaklı yaşadığı ‘hiperemezis gravidarum’ rahatsızlığı nedeniyle, aşırı bulantı, iştahsızlık ve kokulara karşı hassasiyet duyduğunu paylaştı. Yeliz Koç’un hamilelik sorunlarına geniş yer ayıran Alman magazin dünyası, “Jimi’yi bile koklayacak halde değildim” sözlerini manşete taşıdı.





OSMANLI TOKADIYLA GELEN ŞÖHRET

İlk defa 2018 yılında katıldığı RTL televizyonunda yayınlanan ‘Bachelor’ isimli flört ve partner bulma programında taliplisi Daniel Völz’e attığı Osmanlı tokadıyla fenomen olan Yeliz Koç, daha sonraları çok sayıda TV şovunda yer alarak, ününe ün kattı. Yeliz Koç - Jimi Ochsenknecht çiftinin ebeveynleri de ünlüler arasında. Yeliz Koç, eski milli futbolculardan Galatasaray oyuncusu Savaş Koç’un Alman eşinden olan kızı. 29 yaşındaki Jimi Blue Ochsenknecht ise Almanya’nın efsane sinema oyuncusu ve şarkıcılarından Uwe Ochsenknecht ile ünlü aktris Natascha Ochsenknecht’in oğlu.