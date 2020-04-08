Alman Kitap Ödülü’ için rekor başvuru

BAŞVURULAR arasında ön değerlendirme yapılacak. 18 Ağustos’ta 20’ye kalan kitaplar açıklanacak. Yedi kişilik jüri 20 kitap arasında hangisinin yılın kitap ödülünü aldığını 15 Eylül’de duyuracak. Ödül de 12 Ekim’de düzenlenecek törenle kitabın yazarına verilecek. Ödül için Almanya’dan 82, İsviçre’den 20 ve Avusturya’dan 18 yayınevi başvuru yaptı. Kurallar gereği her yayınevi en fazla iki kitap önerisinde bulunabiliyor. Geçen yıl ödülü Bosnalı yazar Sasa Stanisic ‘Köken’ adlı kitabıyla almıştı.