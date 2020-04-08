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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Alman Kitap Ödülü’ için rekor başvuru

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Alman Kitap Ödülü’ için rekor başvuru
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Almanya’da her yıl verilen ‘Alman Kitap Ödülü’ için bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. Ödül için 120 yayınevi 187 kitap önerisinde bulundu.

BAŞVURULAR arasında ön değerlendirme yapılacak. 18 Ağustos’ta 20’ye kalan kitaplar açıklanacak. Yedi kişilik jüri 20 kitap arasında hangisinin yılın kitap ödülünü aldığını 15 Eylül’de duyuracak. Ödül de 12 Ekim’de düzenlenecek törenle kitabın yazarına verilecek. Ödül için Almanya’dan 82, İsviçre’den 20 ve Avusturya’dan 18 yayınevi başvuru yaptı. Kurallar gereği her yayınevi en fazla iki kitap önerisinde bulunabiliyor. Geçen yıl ödülü Bosnalı yazar Sasa Stanisic ‘Köken’ adlı kitabıyla almıştı.

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