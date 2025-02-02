Alman kardeşler çığdan son anda kurtuldu

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Alplerdeki Riffelsee’de 2 bin 145 metre yükseklikte kayak yapan iki kardeşin üzerine aniden çığ düştü. 45 yaşındaki Alman yaklaşık 500 metre karlar içinde sürüklenirken, 51 yaşındaki ağabeyi hava yastığını devreye sokmayı başardığı için karlar üzerinde kaldı. Ağır yaralanan 45 yaşındaki Alman ilk yardım ekipleri tarafından helikopterle hastaneye götürürken, ağabeyi onlarla birlikte gitmek istemedi ve kayarak aşağıya inmeyi tercih etti. Ancak ikinci bir çığ düşmesi üzerine yine hava yastığı sayesinde yaralı da olsa bölgedeki ekipler tarafından kurtarılarak vadiye indirildi.