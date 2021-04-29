Alman istihbaratından inkârcılara gözetim

ALMANYA İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temel demokratik düzenimizin yanı sıra, parlamentolar ve hükümetler gibi devlet kurumları, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin başlangıcından bu yana çok sayıda saldırı ile karşı karşıya kaldı” denildi. Bu saldırıların ise ‘koronavirüs inkârcıları’ tarafından yapıldığı ifade ediliyor. Gözetim altına alma kararına yönelik yetkililerden yapılan açıklamada, koronavirüs inkâr hareketi destekçilerinin, ‘Reichsbürger’ olarak bilinen, Almanya’nın 1937 yılındaki sınırlarını, modern sınırları kabul eden aşırı sağcı grupla ilişkili olduğu belirtildi.