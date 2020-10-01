Alman istihbaratında aşırı sağcı 4 kişilik bir grup daha ortaya çıktı

ALMANYA’da aşırı sağın polis teşkilatı ve istihbarat gibi devletin güvenlik birimlerinde örgütlendiği haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 30 polisin internet ortamında kendi aralarında kurdukları yazışma gruplarında nazi sembolleri ve sloganlar paylaştıkları olayının üzerinden daha iki hafta geçmeden şimdi de eyalet istihbarat teşkilatında dört kişiden oluşan bir grup ortaya çıktı. Rheinische Post gazetesi, Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda gözlemleme bölümünden dört şüpheli vakanın tespit edildiğini yazdı. Dört şüpheli vakadan birinin eyalet içişleri bakanlığında, diğer üçünün ise istihbarat teşkilatında aşırı sağ hareketlerin de izlendiği gözlemleme dairesinde görevli olduğu kaydedildi.

İSLAM VE YABANCI DÜŞMANI

Şüpheli dört istihbarat elemanının dijital ortamda kurdukları sohbet odaları üzerinden İslam ve yabancı düşmanı videolar yayınladıkları belirlendi. Şüphelileri iş arkadaşlarının ihbar ettiği kaydedildi. Gazetenin haberine göre olayın ortaya çıkması üzerine şüpheliler hakkında disiplin ve iş kanunu tedbirleri başlatıldı. ARD televizyon kanalı da Berlin polis teşkilatında en az 25 polis memurundan oluşan sohbet grubu olduğu haberine yer verdi. Monitor adlı programda 25 polis kurdukları sohbet grubunda düzenli olarak ırkçı görüş ve fıkralar paylaşıyor. Berlin İçişleri Senatörü Geisel, “Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu asla kabul edilemez” dedi.

SEEHOFER: ÖRTBAS YOK

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Meclis’te yaptığı konuşmada güvenlik birimlerinde aşırı sağ vakaların üzerine kararlıca gittiklerini söyledi. Seehofer, “Hükümetin bu konudaki tutumu çok açık. Aydınlatıyoruz, hiçbir şeyi örtbas etmiyoruz. Eylemleri amansız takip ediyoruz” dedi. Bakan Seehofer, güvenlik birimleri başkanlarıyla salı günü bir durum raporunu kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.