Alman istihbaratı yabancıları dinleyemez

ALMANYA Anayasa Mahkemesi Alman Dış İstihbaratı’nın (BND) yabancı ülkelerde milyonlarca insanın somut bir şüpheye dayanmadan telefon, e-mail, haberleşme gibi bilgilerini izlemesini anayasaya aykırı buldu. Federal Meclis’in 2017 yılı başında onayladığı yasa dış istihbaratın yabancı ülkelerde insanların hiçbir gerekçesi olmadan, ilginç bilgi ve veri akışını içeren telekomünikasyonları hakkında belirli casusuluk faaliyetlerine izin veriyordu. Anayasa Mahkemesi, Alman ve AB vatandaşlarını izleme dışında tutan BND yasasını biçimsel ve içerik olarak anayasadaki temel haklara aykırı buldu ve yasayı hükümsüz kıldı. Anayasa Mahkemesi yargıçları, kararda Alman devletinin telekomünikasyon gizliliğini ve basın özgürlüğünü yurtdışında da korumak zorunda olduğunu vurguladı. Mahkeme yasanın en geç 2021 sonuna kadar anayasaya uygun biçimde yeniden düzenlemesi gerektiğine hükmetti. VAZGEÇİLMEZ BİLGİLER

Dış İstihbarat Teşkilatı BND ve hükümet bu yolla kazanılan bilgileri terör saldırılarını zamanında tespit etme ve önleme açısından vazgeçilmez buluyordu. Dış istihbarat bu yolla kazanılan bilgiler sayesinde birçok saldırı planının ortaya çıkarıldığı görüşünü savunuyordu. BND çalışanları mahkemede Almanların e-mail yazışmalarının, haberleşmelerinin ve telefonlarının teknik süzgeçten geçirildiği ve onların izleme dışında tutulduğu konusunda güvence verdiler. Ancak yasaya karşı çıkanlar yasada çok fazla açık noktalar olduğu, kontrollerin ve sınırlamaların yetersiz kaldığı, Almanların bilgilerinin güvenilir biçimde silinmediği, yasanın özellikle yabancı gazetecilerle çalışan Alman basın mensupları için tehlikeler içerdiği eleştirilerinde bulundular.

BND yasası sayesinde Alman istihbaratı yabancı ülkelerde Alman ve AB vatandaşı olmayan gazetecilerin telefon görüşmelerini, yazışmalarını da dinliyordu. Yasa ayrıca Alman istihbaratına bu bilgileri yabancı ülkelerin istihbaratlarıyla da paylaşma izni tanıyordu.

Yasaya Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Özgürlük Hakları Birliği adlı kuruluş, Yabancı Araştırmacı Gazeteciler, Alman Gazeteciler Birliği ve Cemiyeti itiraz etmişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Sözcüsü Christian Mihr, “Anayasa Mahkemesi bu kararla basın özgürlüğünün altını bir kez daha çizdi” dedi.