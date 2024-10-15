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Alman istihbaratı Rusya’ya karşı uyardı: Hedef Almanya!

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#AVRUPADAN HABER#Thomas Haldenwang#DHL
Alman istihbaratı Rusya’ya karşı uyardı: Hedef Almanya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 10:24

Alman istihbarat kurumları, Rusya’nın Almanya’daki casusluk ve sabotaj faaliyetlerinin arttığına dikkat çekerek uyarıda bulundu.

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İÇ istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Federal Meclis Parlamento Kontrol Komisyonu’nun kamuya açık oturumunda yaptığı konuşmada “Rus istihbarat servislerinin saldırgan davranışlarını gözlemliyoruz. Özellikle Almanya’daki Rus casusluğu ve sabotajları hem niteliksel hem de niceliksel olarak artıyor” diye konuştu.

UÇAK FACİASI
Haldenwang, temmuz ayında Leipzig’deki bir DHL lojistik merkezinde bir paket yangını sonucu Almanya’nın bir uçak faciasından kıl payı kurtulduğunu söyledi. Baltık ülkelerinden gelen kargo paketinin içinde bir bomba bulunduğu, bu paketin zamanında fark edilmesinin büyük bir şans olduğunu ifade etti. Güvenlik çevreleri bu olayın Rus sabotajıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.

Alman istihbaratı Rusya’ya karşı uyardı: Hedef Almanya
HEDEF ALMANYA
Alman Dış İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl ise Kremlin’in Batı’yı ve Almanya’yı düşman olarak gördüğünü ve Moskova’nın faaliyetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Kahl, Rusya’nın özellikle Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı’nın kırmızı çizgilerini test etmeye çalıştığını söyledi.

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ALMAN ORDUSU GÖZLERİN ÜZERİNDE OLDUĞU BİR KURUM
Federal Askeri Karşı İstihbarat Servisi (MAD) Başkanı Martina Rosenberg de, sözde kritik altyapıya yönelik casusluk girişimlerinin sayısının “endişe verici” derecede yüksek olduğunu ve daha fazla dikkat gerektirdiğini belirtti. Rosenberg, “İster Almanya’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatını, eğitim programlarını ya da silahlanma projelerini araştırmak için olsun, ister sabotaj eylemleriyle güvensizlik duygusu yaratmak için olsun, Alman Ordusu gözlerin üzerinde olduğu bir kurum” dedi. Meclis komisyonuyla ilgili toplantıyı değerlendiren Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, Rusya’nın casusluk ve sabotaj faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin artırıldığını belirtti. Faeser, bu kapsamda GSG 9 özel birliğinin Baltık Denizi bölgesine konuşlandırılacağını ve askeri üslerin daha iyi korunacağını söyledi.

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#AVRUPADAN HABER#Thomas Haldenwang#DHL

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