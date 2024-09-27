‘Alman iş dünyası Türkiye’nin potansiyeline güveniyor’

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BOLAT, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı’na katılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel sektör ve kamu sektöründen geniş bir heyet olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de geleneksel JETCO toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti: “Muhatabımız Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck ve heyetiyle ikili görüşme yaptık. Bu görüşmede iki dost ve müttefik ülke arasındaki ekonomik ilişkileri çok geniş bir şekilde ele aldık. Bu, JETCO’nun beşinci toplantısı. Geçen sene Ankara’da biz ev sahipliği yaptık. Gelecek sene yine ev sahipliği bizde olacak. Biliyorsunuz değerli Cumhurbaşkanımız, daha dört gün önce New York’ta Almanya Başbakanı’nı kabul etmişti ve Almanya Başbakanı Sayın Olaf Scholz da 11 Ekim’de Türkiye’de resmi ziyarette bulunacak. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler çok iyi düzeyde, olumlu bir iklimde devam ediyor.”

