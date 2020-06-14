Alman hükümetinden ‘Irk kavramı anayasadan çıkartılsın’ önerisine destek

KOFLER, yeni formülasyona ilişkin anayasa hukukçuları, bilim insanları ve diğer uzmanların önerilerinin toplanarak, Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi’nde görüşülmesini önerdi. Bärbel Kofler, “Burada önemli olan anayasamınızın ırkçılıktan da koruduğu konusunda soru işaretlerine mahal vermeyecek, ayrımcılıktan arınmış bir dil bulmak” diye konuştu. ABD’de George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından sokak ortasında öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları Almanya’ya da sıçramıştı. Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck ile Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, Tageszeitung için kaleme aldıkları yazıda ırk kavramının anayasadan çıkartılmasını önermişti.

YENİ KAVRAMA İLİŞKİN FARKLI GÖRÜŞLER

Yeşiller’in tartışmaya açtığı Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının üçüncü maddesi, “Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz” ifadelerini içeriyor. Kavramı eleştirenler, ırk ifadesinin salt biyolojik bir anlamı olduğunu ve miadını doldurduğunu savunuyor. Bunun yerine etnik köken ya da ‘halk grubu’ ifadelerinin kullanılması öneriliyor. Diğer yandan, ırk kavramının anayasada insanların kalıtımsal özelliklerine göre ayrılmasına karşı çıkma amacını ifade ettiğini savunan bir kesim, kavramın anayasadan çıkartılmasının öngörülenin tam tersine 3. Maddenin sağladığı ayrımcılığa karşı korumayı azaltacağını belirtiyor.