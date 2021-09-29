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Alman havalimanları bu yıl 1.5 milyar euro zarar bekliyor

#Almanya#Berlin Havalimanı#Avrupadan Haberler
Alman havalimanları bu yıl 1.5 milyar euro zarar bekliyor

Alman Havalimanları Birliği (ADV), hava trafiğindeki artışa rağmen 2021’de Almanya genelindeki havalimanlarından 1.5 milyar euroluk zarar beklendiğini bildirdi.

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ADV Başkanı Stefan Schulte, Berlin Havalimanı’nda düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Alman havalimanlarındaki ekonomik durumun yaz aylarında artan yolcu sayısına rağmen ‘sıkıntılı’ olduğunu belirtti. Yolcu sayısının bu yıl Kovid-19 salgını öncesi (2019) seviyesinin hâlâ yüzde 35 altında kalmasını beklediklerini belirten Schulte, yolcu sayısının 2023’te yüzde 17 ve 2024’te ise yüzde 7 altında olacağını belirtti. Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport firmasının Üst Yöneticisi (CEO) de olan Schulte, 2024’ten sonra yolcu sayısında 2019 seviyesine kademeli olarak tekrar ulaşılabileceklerini anlatarak, “İnsanlar tekrar uçmak istiyor” dedi.

KAMU YARDIMINA İHTİYAÇ VAR
Schulte, hava trafiğini iklim dostu hale getirmek için kamunun yardımına ihtiyaç olduğunu belirterek, iklim konusunda AB düzeyindeki çabaların Avrupa’daki havalimanlarını rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı. Toplamda 2019’da 800 milyon euro vergi öncesi kâr açıklayan Alman havalimanları, geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yolcuların azalması üzerine 2.1 milyar euro zarar etmişti. ADV, Alman havalimanların bu yıl da 1.5 milyar euro zarar etmesini bekliyor. Almanya genelindeki havalimanlarındaki 19 Haziran-12 Eylül döneminde toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon artarak 28.6 milyona yükseldi. Bu yine de 2019’nun aynı dönemindeki yolcu sayısının yüzde 52’sine denk geldi. AA / Fotoğraf: dpa

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#Almanya#Berlin Havalimanı#Avrupadan Haberler