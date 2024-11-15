Alman güreş kulüpleri Türklere emanet

İskender GÜNGÖR / LÜNNEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 12:06
Almanya’nın pek çok kentindeki güreş kulüpleri, Türk sporcu ve yöneticilerine emanet. Köln’ün Mülheim semtinde bulunan AC Mülheim am Rhein von 1892 e.V., 125 yıllık tarihinde kadınlarda ilk şampiyonluğu Türk sporcu Zeyneb Türker’le elde etmişti. Mülheim Güreş Kulübü’nde Türklerden sonra Çeçen sporcular da yer alıyor.
BAŞKANLIĞINI iki vatandaşımızın yaptığı Almanya Güreş Üçüncü Ligi’nde (Oberliga) mücadele eden VfK Lünen 88 ile TV Essen Dellwig 1893 Güreş Kulüpleri Lünen’de karşılaştı. Çok sayıda Türk ve Alman seyircinin takip ettiği müsabakaların kazananı ev sahibi VfK Lünen 88 e.V. oldu. Üç kez Avrupa Şampiyonluğu ve bir kez de Dünya Üçüncülüğü bulunan milli güreşçimiz Feyzullah Aktürk de ev sahibi kulüp adına çıktığı müsabakaları 15-0 kazanarak takımına 4 puan kazandırdı. VfK Lünen 88 e.V. Başkanı Faruk Uzun ve TV Essen Dellwig 893 e.V. Başkanı Hasan Ağca, basın mensuplarına şu bilgileri verdiler:İLGİ SÜREKLİ ARTIYOR
“Milli güreşçimiz Feyzullah Aktürk, VfK Lünen Süd Kulübü adına plaj güreşinde iki kez, Dünya İkinciliği bulunan milli güreşçimiz Mahmut Özkaya
da TV Essen Dellwig 1893 adına iki yıldır güreşiyor. Başarılı güreşçilerimiz kulübümüze güç katmakla birlikte aynı zamanda özellikle genç sporcularımıza da örnek olmaktalar. Her ne kadar güreş sporu futbol kadar popüler olmasa da Türkler için çok önemli sporların başında geliyor. Güreşi Almanya’da yaşatmaya çalışıyoruz. Alman kulübü olsak da yönetimde ve listemizde çok sayıda Türk güreşçi bulunmaktadır. Özellikle Türk gençlerinin bu spora olan ilgisi sürekli artıyor. Gelirlerimiz kısıtlı olduğu için ciddi anlamda sponsor desteğine ihtiyaç duymaktayız. Sizin aracılığınızla Türk iş insanlarını kulüplerimize destek vermeye davet ediyoruz.”