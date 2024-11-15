Alman güreş kulüpleri Türklere emanet

Haberin Devamı

BAŞKANLIĞINI iki vatandaşımızın yaptığı Almanya Güreş Üçüncü Ligi’nde (Oberliga) mücadele eden VfK Lünen 88 ile TV Essen Dellwig 1893 Güreş Kulüpleri Lünen’de karşılaştı. Çok sayıda Türk ve Alman seyircinin takip ettiği müsabakaların kazananı ev sahibi VfK Lünen 88 e.V. oldu. Üç kez Avrupa Şampiyonluğu ve bir kez de Dünya Üçüncülüğü bulunan milli güreşçimiz Feyzullah Aktürk de ev sahibi kulüp adına çıktığı müsabakaları 15-0 kazanarak takımına 4 puan kazandırdı. VfK Lünen 88 e.V. Başkanı Faruk Uzun ve TV Essen Dellwig 893 e.V. Başkanı Hasan Ağca, basın mensuplarına şu bilgileri verdiler:

