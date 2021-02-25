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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Alman gizli belgelerini Ruslara sızdırmış!

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Alman gizli belgelerini Ruslara sızdırmış!
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Almanya’da Jens F. isimli bir Alman vatandaşı hakkında Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı açıklandı.

KARLSRUHE’deki federal başsavcılığın, federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamento binasının elektrik sistemi ve kullanılan elektronik aygıtlar başta olamak üzere binanın planlarını Rus Askeri İstihbarat Servisi’ne (GRU) aktardığı suçlamasıyla Jens F. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Jens F.’nin bu gizli bilgileri Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde görev yapan bir Rus diplomata verdiğinin belirlendiği de ileri sürüldü. Daha önceki yıllarda da Rusya Gizli Haber Alma Servisi’nin Federal Meclis’in bilgisayar sistemine girdiğinin ortaya çıkması üzerine Berlin ile Moskova arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı.

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