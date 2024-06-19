Alman gençler yaratıcılıkta orta sıralarda

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15 yaş grubundaki gençler arasında ‘yaratıcı yetkinlik’, son yapılan PISA araştırmasında analiz edildi. Buna göre Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve İsrail ile aynı seviyede. Almanya’da 15 yaşındaki yaklaşık 5 bin 900 genç, 2023 yılında tanıtılan matematik, okuma ve fen bilimleri testlerinin yanı sıra yaratıcı düşünme testine de katıldı. PISA testinin sonuçları Münih Teknik Üniversitesi tarafından duyuruldu.

TESTTE NELER YER ALDI?

PISA yaratıcılık testinde gençlerden, arıların önemi konusunda nasıl farkındalık yaratılabileceği konusunda fikir üretmeleri ya da bir çizgi roman için diyalog bulmaları istendi. Almanya’daki gençlerin yüzde 27’si başarılı oldu. Buna karşılık, gençlerin sadece yüzde 22’si basit görsel tasarımlar ve yazılı temsiller için fikir geliştirmeyi ya da sorunlara çözüm bulmayı başarabildi. Analizler ayrıca kızların yaratıcı düşünme konusunda erkeklerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Ancak istatistiksel analizde kızların daha yüksek okuma becerileri dikkate alındığında, yaratıcı düşünme konusunda cinsiyetler arasındaki farkın çok az olduğu gözlendi. Yaratıcı düşünmede özellikle iyi puan alan öğrencilerin genellikle matematik, okuma ve fen bilimlerinde de çok başarılı oldukları görüldü.