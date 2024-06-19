×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman gençler yaratıcılıkta orta sıralarda

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN H#Yaratıcı Düşünebilme Ve Yetkinlik#OECD
Alman gençler yaratıcılıkta orta sıralarda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 10:12

Almanya’da gençler, ‘yaratıcı düşünebilme ve yetkinlik’ konusunda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında orta sıralarda yer alıyor.

Haberin Devamı

15 yaş grubundaki gençler arasında ‘yaratıcı yetkinlik’, son yapılan PISA araştırmasında analiz edildi. Buna göre Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve İsrail ile aynı seviyede. Almanya’da 15 yaşındaki yaklaşık 5 bin 900 genç, 2023 yılında tanıtılan matematik, okuma ve fen bilimleri testlerinin yanı sıra yaratıcı düşünme testine de katıldı. PISA testinin sonuçları Münih Teknik Üniversitesi tarafından duyuruldu.

TESTTE NELER YER ALDI?
PISA yaratıcılık testinde gençlerden, arıların önemi konusunda nasıl farkındalık yaratılabileceği konusunda fikir üretmeleri ya da bir çizgi roman için diyalog bulmaları istendi. Almanya’daki gençlerin yüzde 27’si başarılı oldu. Buna karşılık, gençlerin sadece yüzde 22’si basit görsel tasarımlar ve yazılı temsiller için fikir geliştirmeyi ya da sorunlara çözüm bulmayı başarabildi. Analizler ayrıca kızların yaratıcı düşünme konusunda erkeklerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Ancak istatistiksel analizde kızların daha yüksek okuma becerileri dikkate alındığında, yaratıcı düşünme konusunda cinsiyetler arasındaki farkın çok az olduğu gözlendi. Yaratıcı düşünmede özellikle iyi puan alan öğrencilerin genellikle matematik, okuma ve fen bilimlerinde de çok başarılı oldukları görüldü.

Alman gençler yaratıcılıkta orta sıralarda
SİNGAPUR ZİRVEDE
Ankete göre Güney Kore, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki gençler OECD ülkeleri arasında en yüksek yaratıcı becerilere sahip. Tüm katılımcı ülkeler dikkate alındığında Singapur zirvede yer aldı. En kötü performans gösterenler ise Arnavutluk, Filipinler ve Özbekistan oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN H#Yaratıcı Düşünebilme Ve Yetkinlik#OECD

BAKMADAN GEÇME!