×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Alman geline Türk usulü düğün

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Alman Gelin#AVRUPADAN HABERLER
Alman geline Türk usulü düğün
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 14:06

Almanya’da yaşayan gurbetçi Caner Kader, bir süredir nişanlı olduğu Almanyalı Kim Ringwald ile hayatını memleketi Aydın’da yaptığı düğünle birleştirdi. Türk usulü düğüne ailesiyle birlikte katılan Kim Ringwald’ın, zeybek oynayıp Aydın geleneklerine uyması takdir topladı.

Haberin Devamı

YILLAR önce çalışmak için Aydın’dan Almanya’ya gelen İftariye-Ercan Kader Çifti’nin oğulları Caner Kader, Almanya’da büyümesine rağmen memleketinden ve geleneklerinden kopmadı. Gönlünü Alman Kim Ringwald’e kaptıran Caner, düğününü memleketi Aydın’da yaptı. Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bulunan tarihi bir otelde Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak gerçekleştirilen düğünde Ringwald ve Kader Aileleri davetlileri ayakta karşıladı. Yöresel oyun havalarının da seslendirildiği düğünde Türk damat geleneklerinden ödün vermezken Alman gelin de damada ayak uydurmakta zorlanmadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde davetliler, Türk geleneklerine kısa sürede ayak uyduran geline para takıp genç çifte ‘mutluluk’ diledi. Düğünde Damat Caner Kader’in annesi İftariye, babası Ercan gelin Kim Ringwald’ın annesi Klaus ve Babası Barbara ile uyum içinde sahneye çıkıp zeybek oynadılar.

Alman geline Türk usulü düğün

Alman geline Türk usulü düğün


Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Alman Gelin#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!