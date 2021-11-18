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‘Alman Gelecek Ödülü’nü aldılar

#Alman Gelecek Ödülü#Özlem Türeci#Uğur Şahin
‘Alman Gelecek Ödülü’nü aldılar

Bu yıl 25’incisi verilen ‘Alman Gelecek Ödülü’ yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci, Christoph Huber ve Katalin Kariko’nun oldu.

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ALMANYA Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Frank-Walter Steinmeier’in 250 bin euro değerindeki ödülü Berlin’de BioNTech şirketi kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile Christoph Huber ve Katalin Kariko’ya takdim ettiği ifade edildi. Açıklamada, bilim insanları ekibinin, mRNA üzerinde yıllarca süren araştırmalara ve Kovid-19’un katlanarak yayılacağına dair ön görüye dayanarak virüse karşı aşı geliştiren ilk kişiler oldukları vurgulandı.

‘Alman Gelecek Ödülü’nü aldılar
Özlem Türeci, Uğur Şahin, Katalin Kariko, Christoph Huber

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, BioNTech’in pandemide elde ettiği başarının çığır açıcı ve ilham verici olduğunu belirterek, “Güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesiyle BioNTech araştırmacıları dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve onların ciddi hastalıklardan korunmasına katkıda bulundu. Böylece BioNTech, bir yıl içinde Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarıya, uzun yıllara dayanan araştırma fonumuzla katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Almanya’da Cumhurbaşkanı, seçkin araştırma ve geliştirme projelerini ‘Alman Gelecek Ödülü’ ile onurlandırıyor.

 

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#Alman Gelecek Ödülü#Özlem Türeci#Uğur Şahin

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