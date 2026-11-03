Alman gazetecinin Elif Eralp sözleri ırkçılık tartışması başlattı

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Almanya’da eski ARD spor yorumcusu Waldemar Hartmann’ın, Berlin Eyaleti Başbakanlığı için adı geçen Sol Parti (Die Linke) siyasetçisi Elif Eralp hakkında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Hartmann’ın, Eralp’in olası başbakanlığına ilişkin değerlendirmesinde özellikle ismini hedef alan sözleri, siyaset dünyasında ırkçılık suçlamalarını beraberinde getirdi.

Hartmann, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Berlin’deki Sol Parti’yi sert sözlerle eleştirdi. Partinin suç örgütleri ve İslamcı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde suçlamalarda bulunan Hartmann, ardından “Almanya’nın başkenti Berlin’de başbakanın adının Elif Eralp olmasıyla ilgili gerçekten bir sorunum var” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Eralp’in Türk kökenli soyadına yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

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SİYASETÇİLERDEN SERT TEPKİ

Hartmann’ın açıklamasına farklı siyasi partilerden isimler tepki gösterdi. CDU’lu Devlet Bakanı Serap Güler, Elif Eralp’in ve partisinin siyasi açıdan sert biçimde eleştirilebileceğini belirterek, Hartmann’ın sözlerini “tartışmasız, düpedüz ırkçılık” olarak nitelendirdi.

CDU bünyesindeki Hristiyan Demokrat İşçi Birliği (CDA) Federal Başkanı Dennis Radtke de açıklamayı ırkçı buldu. Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı Ricarda Lang ise sosyal medya paylaşımında, “Normalde yüksek sesle söylenmemesi gereken şeyi açıkça dile getirmemeliydiniz” diyerek Hartmann’a tepki gösterdi.

HARTMANN IRKÇILIK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

BILD gazetesine konuşan 78 yaşındaki Hartmann ise ırkçılık suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Paylaşımında yalnızca Berlin Sol Partisi'nin politikalarını eleştirmek istediğini savunan eski spor yorumcusu, partinin siyasetini “akıl almaz” olarak nitelendirdi.

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Hakkındaki suçlamaların kendisini derinden yaraladığını belirten Hartmann, 78 yaşında olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar ırkçılıkla ilişkilendirilebilecek herhangi bir davranışının bulunmadığını ileri sürdü.

Sol ve Yeşiller partilerinden siyasetçilerin kendisine yönelik ırkçılık suçlamalarını “ırkçılık sopası” olarak nitelendiren Hartmann, CDU'lu siyasetçilerin de kendisini eleştirmesini ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

ELİF ERALP'İN AİLESİ TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA SIĞINMIŞTI

Almanya doğumlu ve burada yetişen Elif Eralp’in anne ve babası, 1980 yılında Türkiye’deki askerî darbe döneminde Almanya’ya sığınmıştı. Hukukçu olan Eralp, Sol Parti bünyesinde siyaset yapıyor.

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Eralp’in, Berlin’de Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yürütülecek koalisyon görüşmelerine başkanlık etmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Hartmann’ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, bir siyasetçinin kökeni veya taşıdığı isim üzerinden değerlendirilmesini ayrımcılık olarak nitelendirirken, bazı yorumcular da Sol Parti’nin politikalarının eleştirilmesinin doğal olduğunu ancak bu eleştirilerin kişinin ismine ve kökenine yönelmemesi gerektiğini savundu.

Bazı kullanıcılar ise Hartmann’ın sözlerinin, Almanya’da göçmen kökenli insanların topluma ve siyasete ne kadar uyum sağlasalar da zaman zaman dışlanabildiğini gösterdiğini ifade etti. Tartışmada, siyasi eleştiri ile ırkçı söylem arasındaki sınırın yeniden gündeme geldiği görüldü.