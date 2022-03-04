Alman futbolunda Türkgücü depremi!

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Iflasıni açıklayan ve 11 puan kaybeden Münih Türkgücü’nün mali sorunlarının takımın bundan sonraki maçlarını bile oynayamayacak hala geldiği belirtildi. Münih Türkgücü’nün ligi tamamlamadan tamamen ligden çekilmesi durumunda ise ligin genel tablosu alt üst olacak. Özellikle de ligin zirvesi ile düşme hattı iyice karışacak. Eğer Münih Türkgücü ligin bitiminden 5 hafta öncesinden ligden çekilirse, oynadığı maçlar geçersiz sayılacak ve o zamana kadar onunla mücadele eden tüm takımların kazandıkları puanları silinecek.

Bu senaryoya göre Münih Türkgücü ile yaptıkları karşılaşmayı kazanan ligin zirvesindeki Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig ve Saarbrücken takımlarının üçer puanı silinecek. Saarbrücken her iki maçı da kazandığı için 6, Magdeburg’un ise bir galibiyeti ve bir beraberliği bulunduğu için 4 puanı silinecek. Münih Türkgücü’ne karşı kaybeden Duisburg, Wiesbaden ve 1860 Münih için ise bir şey değişmeyecek.İkinci senaryoya göre Türkgücü’nün ligin bitimine 5 maç ve daha az süre kala ligden çekilmesi halinde sadece geri kalan son maçlarındaki rakipleri 2-0 galip sayılacak ve otomatik olarak üçer puan alacak. Üçüncü lige bu hafta 29. hafta maçları oynanacak. Ligin bitimine ise 8 hafta kaldı.