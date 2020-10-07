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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Maç günü büyük şok! Federasyona vergi baskını...

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Maç günü büyük şok! Federasyona vergi baskını...
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Frankfurt Savcılığı, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) merkezi dahil olmak üzere 5 eyalette çeşitli adreslere baskın emri verdi. Polis, federasyonun Frankfurt’ta bulunan yönetim binası ile eski ve yeni yöneticilerin evlerinde ve iş yerlerinde de arama yaptı. Vergi kaçırma şüphesiyle yapılan baskınlara 200 kadar polis katıldı.

HESSEN, Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Aşağı Saksonya ve Rheinland Pfalz eyaletlerindeki adreslere yapılan baskınlarla polis delil ve suç unsuru aradı. Türkiye ile oynanacak hazırlık maçı öncesi yapılan aramalar ülkede şok etkisi yarattı. Savcı, federasyon yöneticilerini reklamlardan elde edilen gelirleri düşük göstermek ve vergi kaçırmakla suçluyor. Güvenlik birimlerinden sızan bilgilere göre hâlâ görevde bulunan yöneticilerin de aralarında bulunduğu altı şüpheli hakkında ‘federasyona daha fazla kazanç sağlamak amacıyla kasten vergi kaçırmaktan’ soruşturma başlatıldı.

Maç günü büyük şok Federasyona vergi baskını...

Alman Futbol Federasyonu 11 Aralık 2013 tarihinde İsviçreli bir şirketle yaptığı anlaşmayla 2014 ile 2018 yılları arasında elde edilecek reklam gelirleri haklarını bu şirkete sattı. Hakların devri anlaşmasına rağmen federasyon yetkilileri şirketten ayrı olarak da gelir topladılar. Savcılık şimdi elde edilen bu gelirin vergisinin ödenmediğini ispatlamak için delil arıyor.

 

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