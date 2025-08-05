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Alman Eurofighter’ları Polonya’da

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#Almanya#Polonya#Eurofighter
Alman Eurofighter’ları Polonya’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 09:51

Almanya, NATO’nun doğu sınırında güvenliği artırmak amacıyla Polonya’ya beş Eurofighter savaş uçağı ve yaklaşık 150 asker gönderdi. Alman Hava Kuvvetleri’ne ait jetler, Varşova’nın doğusundaki Minsk Mazowiecki askeri üssüne iniş yaptı. Uçaklar Salı gününden itibaren NATO hava sahasını denetlemek ve olası Rus askeri hareketliliğini gözlemlemek üzere göreve başlayacak.

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Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü, konuşlandırmanın birkaç hafta süreceğini belirtirken, "Bu görev, NATO içindeki dayanışmanın net bir göstergesidir. Aynı zamanda caydırıcılık mesajı taşıyor ve ortak hava sahasının korunmasına hizmet ediyor" dedi. Almanya, bu adımı Polonya’nın resmi talebi üzerine attı.

Polonya’ya gönderilen 150 asker, "Boelcke" Taktik Hava Filosu, "Friesland" Koruma Birliği ve Komuta Destek Birimi’nden oluşuyor. Bu birlikler, olası hava sahası ihlallerine anında müdahale edebilecek bir "acil müdahale timi" oluşturdu.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu konuşlandırmayı ilkbaharda duyurmuştu. Nisan ayından bu yana Alman jetleri, Rostock üzerinden Polonya hava sahasına destek sağlıyordu. Şimdi ise bu görev doğrudan Polonya topraklarında yürütülüyor.

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Almanya, sadece savaş uçaklarıyla değil, aynı zamanda hava savunma sistemleriyle de bölgedeki varlığını artırdı. İki Patriot füze savunma sistemi, Ukrayna’ya silah sevkiyatının yapıldığı stratejik öneme sahip Rzeszow kentine konuşlandırıldı.

Tüm bu hareketlilik, Rusya ve Belarus’un Eylül başında Belarus’ta düzenleyeceği büyük çaplı ortak askeri tatbikat "Sapad-2025"ten dört hafta önce gerçekleşti. Uzmanlar, bu tatbikatın sadece bir prova değil, Doğu Avrupa’da daha büyük gerilimlerin habercisi olabileceğini vurguluyor. 

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#Almanya#Polonya#Eurofighter

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