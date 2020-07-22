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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Alman Emniyeti’nin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası

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Alman Emniyeti’nin WhatsApp mesajlarını okuyabildiği iddiası
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Almanya’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı Federal Suç Dairesi’nin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi.

BATI Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumu’nun (BR) ortak haberinde, BKA’nın ‘Bilgi Teknolojisi İzleme’ biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi. BKA’nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden ‘WhatsApp Web’ sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, “BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir” ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi. Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

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