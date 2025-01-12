Alman emekliler yurt dışına kaçıyor

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ALMAN Emeklilik Sigortası’nın (DRV) resmi verilerine göre yaklaşık 237 bin Alman emekli, emekli maaşını yurt dışına havale etti. Bu rakamın önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına dikkat çekildi. Piyasa Araştırma Enstitüsü Appinio tarafından yapılan ankete katılanlar arasında yüzde 36.6’sı 1.000 - 1.500 Euro, yüzde 24.4’ü 1.000 Euro’dan daha az emekli aylığı alan Almanların yüzde 24’e yakını hayat pahalılığı yüzünde yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor. Alman emeklilerin yüzde 22.1’inin durumlarından memnun, yüzde 27.5’inin biraz memnun olduğu, yüzde 16.7’sinin ise hiç memnun olmadığı kaydedildi. Ankete katılan emeklilerin yüzde 13’ünün yurt dışına yerleşmeye kararlı olduğu, yüzde 32’sinin ise kafasından yurt dışına yerleşmeyi geçirdiği belirlendi.

