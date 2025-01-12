Alman emekliler yurt dışına kaçıyor

BERLİN / Fotoğraflar: Alamy.com
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 11:06
Almanya’da hayat pahalılığından şikâyet eden ve geçinemeyen emekliler, yurt dışına taşınma planları yapıyor. Alman emeklilerin en çok gitmek istediği yerlerin başında ise İspanya ile Macaristan geliyor.
ALMAN Emeklilik Sigortası’nın (DRV) resmi verilerine göre yaklaşık 237 bin Alman emekli, emekli maaşını yurt dışına havale etti. Bu rakamın önümüzdeki dönemlerde daha da artacağına dikkat çekildi. Piyasa Araştırma Enstitüsü Appinio tarafından yapılan ankete katılanlar arasında yüzde 36.6’sı 1.000 - 1.500 Euro, yüzde 24.4’ü 1.000 Euro’dan daha az emekli aylığı alan Almanların yüzde 24’e yakını hayat pahalılığı yüzünde yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor. Alman emeklilerin yüzde 22.1’inin durumlarından memnun, yüzde 27.5’inin biraz memnun olduğu, yüzde 16.7’sinin ise hiç memnun olmadığı kaydedildi. Ankete katılan emeklilerin yüzde 13’ünün yurt dışına yerleşmeye kararlı olduğu, yüzde 32’sinin ise kafasından yurt dışına yerleşmeyi geçirdiği belirlendi.İSPANYA VE MACARİSTAN İLK SIRADA
Alman emeklilerin tercih ettiği ülkelerin başında İspanya ile Macaristan yer aldı. Ankete katılanların yüzde 13’ünün İspanya veya Macaristan’a, yüzde 9,3’ünün İsviçre veya Tayland’a, yüzde 5.6’sının ABD, Portekiz veya Bulgaristan’a, bazılarının da Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri ile İtalya ve Türkiye’ye yerleşmeyi düşündüğü saptandı. Amerikan seyahat dergisi International Living, Costa Rica’nın bir ‘emekliler cenneti’ olduğuna yer verirken, emekli aylıklarının en fazla havale edildiği ülkenin Avusturya olduğu kaydedildi. Öte yandan özellikle oturmuş sağlık sistemi nedeniyle Alman emeklilerin yüzde 55’inin hayat pahalılığına rağmen Almanya
’yı terk edip başka bir ülkeye yerleşmeyi kesinlikle düşünmediği belirlendi.